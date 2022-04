Lyngby har kurs mod Superligaen efter sejr

Lyngby og Hvidovre byder sig til i kampen om de to billetter til Superligaen.

Lyngby ligger på en bedre målscore på andenpladsen i et meget tæt oprykningsspil i 1. division, efter at holdet fredag hentede en vigtig 3-1-sejr over FC Fredericia på udebane.

Hvidovre slog på udebane samtidigt det formsvage førerhold FC Helsingør 2-1 på udebane efter to flotte mål af Christoffer Boateng.

Helsingør har dermed 51 point, og Lyngby og Hvidovre har 50 point i toppen af oprykningsspillet. AC Horsens, som søndag møder Nykøbing, har 47 point på fjerdepladsen.

Offensivspilleren Emil Nielsen lynede to gange for Lyngby i en kamp, hvor Fredericia var bedst i første halvleg, mens Lyngby-spillerne i anden halvleg var både produktive offensivt og solide defensivt.

Fredericia var generelt bedst spillende i en underholdende første halvleg med chancer i begge ender.

Lyngby tog dog føringen efter ti minutter, da angriberen Emil Nielsen med lidt besvær omsatte det straffespark, som holdet var blevet tildelt, efter at Erik Nissen havde haft hånd på i eget felt.

Efter knap en halv time smaskede højrebacken Oliver Olsen til kuglen et par meter uden for feltet, og bolden bragede i mål til 1-1.

Underholdningen fortsatte i anden halvleg, hvor Lyngby tidligt kom på 2-1. Højreback Kasper Jørgensen slog et flot indlæg i feltet, hvor Magnus Kaastrup satte en kontrolleret inderside på og dirigerede bolden i nettet.

Efter en time blev det også 1-3. Et hjørnepark røg til bageste stolpe, hvor Emil Nielsen var vågen og fordoblede sin total i kampen.

Ti minutter senere var indskiftede Rezan Corlu tæt på at lukke kampen, men kreatørens forsøg tog overliggeren, og Emil Nielsen misbrugte ligeledes en stor chance kort efter.

Fredericia knoklede derfor videre for at komme tilbage i kampen, men hjemmeholdets spil flød slet ikke som i første halvleg, og Lyngbys organisation var desuden langt strammere.

I Helsingør sparkede angriber Tonni Adamsen tidligt hjemmeholdet foran, men Christoffer Boateng udlignede med et flot spark inden pausen.

Helsingør havde mest spil og flest chancer, men efter en time afgjorde Boateng kamp, da han på sublim vis sendte et direkte frispark op i krydset til slutresultatet 2-1.

Nederlaget er Helsingørs fjerde i træk.