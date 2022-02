Lyngby og Fredericia deler i forårspremiere

Lyngby og Fredericia fik begge point ud af deres første kamp i foråret.

Lørdag eftermiddag spillede holdene således 1-1 i sit indbyrdes opgør i Lyngby.

Med resultatet er Lyngby nummer to i landets næstbedste række med 37 point, mens Fredericia er nummer fem med 33 point.

FC Helsingør slog fredag Nykøbing med 2-0 og topper rækken med 42 point.

Fredericia kom foran efter godt en halv times spil til meget stor utilfredshed for hjemmeholdet og de fleste på tribunerne.

Valance Nambishi slog bolden i dybden mod hurtige Kristian Kirkegaard, der lignede en mand i klar offsideposition. Dommerens fløjte forblev dog tavs, og Kirkegaard rundede keeper Frederik Ibsen og scorede i tomt mål.

Lyngby var opsat på at komme med et modsvar, og fem minutter inde i anden halvleg kom belønningen.

Emil Nielsen headede et indlæg ned for fødderne af angrebsmakkeren Frederik Gytkjær, der med ryggen mod mål leverede en akrobatisk aktion a la et saksespark og udlignede til 1-1.

Lyngby søgte generelt sejren mest i en livlig kamp, men det endte uden flere scoringer.

Fredericia har med det uafgjorte resultatet definitivt sikret sig adgang til slutspillet for de seks bedste hold.