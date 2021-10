Lyngby og Helsingør deler i topbrag

FC Helsingør topper fortsat 1. division.

Lyngby havde ellers muligheden for at gå forbi, men fredagens topbrag endte 0-0 efter et intens og taktisk opgør.

Helsingør har 29 point på førstepladsen, men Lyngby og Fredericia følger efter med henholdsvis 28 og 26 point. Begge har spillet en kamp mindre end Helsingør.

Første halvleg var livlig og spækket med fight. Lyngby havde et lille chanceovertag, og især angriberen Frederik Gytkjær missede en stor og åben mulighed i starten af kampen.

Siden var Helsingørs newzealandske kantspiller Elijah Just tæt på med et akrobatisk forsøg efter et indlæg, men det var målløst efter 45 minutter.

I anden halvleg var Helsingør klart det mest initiativrige mandskab, og Lyngby havde i store perioder travlt med at forsvare sig, hvilket holdet altså lykkedes med.

Rutinerede Lasse Fosgaard kunne i tillægstiden have sikret Lyngby alle tre point, men opgøret forblev uforløst.

Esbjerg fik i den anden ende af tabellen tre tiltrængte point med en 6-2-sejr over bundproppen Hobro trods næsten 50 minutter i undertal.

Efter ti minutter sparkede den unge midtbaneprofil Mads Larsen midt i feltet bolden over stregen til 1-0, da Hobro-forsvaret forsømte at cleare bolden efter en kontrachance til gæsterne.

Larsen lavede siden et flot stykke forarbejde, da angriberen Leonel Montano efter 37 minutter udnyttede en ripost og øgede til 2-0.

Samme Montano fravristede minuttet efter bolden fra Hobros stopper Frederik Dietz og øgede til 3-0, inden Esbjerg lige før pausen blev reduceret til ti spillere efter et direkte rødt kort til den australske forsvarspiller Con Ouzounidis.

Trods undertallet øgede Esbjerg sin føring to gange i anden halvlegs første kvarter.

Først omsatte angriberen Elias Sørensen en ripost efter sit eget brændte straffespark til 4-0, og siden satte samme Sørensen en inderside på et frisparksindlæg og blev dobbelt målscorer.

Hobro reducerede to gange via hovedstødstræffere, men Elias Sørensen lukkede ti minutter før tid kampen til 6-2 efter en brøler i Hobro-defensiven.

Esbjerg avancerer med sejren til syvendepladsen, hvor holdet har 15 point efter 14 kampe. Hobro er sidst med 9 point.