Lyngby tager stor skalp

Lyngby Boldklub holder snor i den absolutte top i landets næstbedste fodboldrække.

På udebane vandt klubben fredag aften med 2-0 over FC Fredericia, der også har blandet sig i topstriden i sæsonstarten.

Angriber Frederik Gytkjær stod for begge Lyngbys scoringer. Han er nu oppe på ni sæsonscoringer og ligger alene i spidsen af topscorerlisten i 1. division.

Med sejren over Fredericia har Lyngby nu skrabet 23 point sammen. Det er ét færre end FC Helsingør på førstepladsen.

Efter en formidabel begyndelse på sæsonen er FC Fredericia kommet ned på jorden. Klubben har nu tabt tre kampe i streg, men indtager fortsat tredjepladsen.

Som ventet var opgøret ganske tæt, men Lyngby havde skarpheden med sig i første halvleg.

Den pivfarlige angriber Frederik Gytkjær bragte gæsterne i front efter 41 minutter, da han krøllede bolden over Fredericia-muren direkte på et frispark fra kanten af feltet.

Kort før pausefløjt sparkede Kristian Kirkegaard bolden i mål for Fredericia efter en opspilsfejl i Lyngby-defensiven, men den formstærke offensivspiller var i offside, og målet blev annulleret.

I anden halvleg var der en smule drama, da Fredericias Valance Nambishi gik hårdt ind i en hovedstødsduel med Magnus Westergaard, som røg i græsset og modtog behandling i flere minutter.

Han var kortvarigt oppe at stå, men måtte lægge sig igen og blev båret fra banen.

Fredericia forsøgte derefter at skubbe spillet frem på banen for at få det mål, der kunne sikre klubben et enkelt point. Men det gav bagslag.

Lyngby opsnappede bolden og igangsatte et kontraangreb. Fredericias defensiv var ude af balance, da Frederik Gytkjær fik bolden i feltet og lynede til 2-0.