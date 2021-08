Målfest bryder sejrsstime

FC Helsingør og Lyngby Boldklub mødte begge til lørdagens topkamp i 1. division med maksimumpoint, men begge fik ødelagt sejrsstimen, da de i en underholdende kamp spillede 3-3.

Hjemmeholdet var på vinderkurs med pauseføringen på 2-0, men Lyngby vendte det hele på hovedet til føring 3-2, inden det sluttede med en retfærdig pointdeling, begge kunne være tjent med.

Lyngby fører 1. division med 16 point for 6 kampe, mens FC Helsingør ligger i det tætte forfølgerfelt med 13 point sammen med FC Fredericia og Hvidovre IF.

Hjemmeholdet kom bedst fra start. Efter 17 minutter angreb Lyngby ellers for en scoring og appellerede for et straffespark for hånd på bolden, men dommeren lod spillet fortsætte, og Helsingør stak i kontraangreb.

Efter et gennemspillet et af slagsen endte bolden hos Tonni Adamsen, der foran mål nemt kunne skrabe bolden ind til 1-0.

Bare fire minutter senere blev føringen fordoblet med en lille perle fra Elijah Henry Just. På kanten af feltet tog han bolden ned med brystet og krøllede den ind i hjørnet til 2-0.

Lyngby kom dog langt bedre ud efter pausen, og bare 64 sekunder inde i anden halvleg reducerede Frederik Gytkjær med hovedet efter et indkast.

Det gav tydeligvis Lyngby blod på tanden, og syv minutter senere var der også udlignet. Rasmus Thellufsen driblede og tacklede sig igennem feltet, inden han satte bolden fladt ind til 2-2.

Superliganedrykkeren fra foråret havde nu klart momentum, og det blev udnyttet til at score igen efter 17 minutter. Igen var Gytkjær på spil, da han resolut sparkede bolden ind med ryggen til mål til 3-2.

Så var det Helsingørs tur til at jagte, og det udløste endnu et mål i topkampen med et kvarter tilbage.

Hjemmeholdet havde været nærgående i sit pres, da Callum McCowatt efter et hjørnespark sørgede for udligningen.

Begge hold havde muligheder til at score et sent sejrsmål, men det blev ved pointdelingen.