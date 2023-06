Målkonges søn slutter som 1. divisions topscorer

Det lykkedes ikke for Sønderjyske at indfri målsætningen om oprykning til Superligaen. Men for Emil Frederiksen slutter sæsonen dog med personlig succes.

Den 22-årige angriber stod for et af målene, da Sønderjyske afsluttede sæsonen med en 3-2-hjemmesejr over Helsingør.

Det betyder, at han slutter som 1. divisions topscorer med 16 fuldtræffere - en mere end HB Køges Yousef Salech.

Emil Frederiksen har ikke målfarligheden fra fremmede. Hans far, Søren Frederiksen, scorede hele 139 superligamål for Viborg, Silkeborg og AaB og er ligaens næstmest scorende gennem tiderne.

Unge Frederiksens topscorermål blev sat ind 12 minutter efter pausen. Han satte hovedet på et indlæg fra Mads Albæk og headede bolden i en bue over Hjalte Petersen i Helsingør-målet.

Kuglen ramte undersiden af overliggeren og sneg sig akkurat over målstregen, og så kunne den glade topscorer ellers kaste sig ud i en euforisk jubelscene, der sluttede i en klump af holdkammerater ved udskiftningsbænken.

Titlen som topscorer sætter streg under en glimrende sæson for offensivspilleren. Lørdag blev han af Spillerforeningen kåret som sæsonens profil i den næstbedste række.

Dagens detalje på stadion i Haderslev blev dog skabt af en anden Sønderjyske-angriber. Søren Andreasen imponerede med en akrobatisk flugter, da han i første halvleg bragte hjemmeholdet foran med 2-1.

Allerede inden kampen stod det klart, at Sønderjyske ville slutte sæsonen på tredjepladsen lige uden for oprykningspladserne.

Her finder man Vejle og Hvidovre, der bliver forfremmet til topdivisionen.