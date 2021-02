Målmager vender retur til Danmark

Serge Deblé er tilbage i dansk fodbold. Den ivorianske angriber skifter tilbage til Viborg FF på en kontrakt, der gælder for resten af sæsonen.

Det oplyser Viborg FF.

Den 31-årige angriber har senest været på kontrakt i kinesiske klubber, men har på det seneste stået uden kontrakt, og Viborg FF har set en unik mulighed i at hente ham hjem. Sådan lyder det fra sportschefen.

- Jeg taler nok på vegne af mange mennesker i Viborg, når jeg siger, at vi er meget glade for at have Serge Deblé tilbage i klubben.

- Det lå ikke umiddelbart i kortene, at han skulle retur til Viborg, men der opstod en unik mulighed, som vi har valgt at gribe.

- Vi får en kampafgørende spiller, der virkelig vil Viborg, og forhåbentlig kan han blive vores joker i de tætte kampe, der venter i foråret. Han kan dække alle tre positioner i angrebet, han er hurtig og driblestærk med et rigtig godt offensivt flair, og så har han tidligere vist, at han kan være en afgørende faktor i en oprykning.

- Med tilgangen af Deblé har vi både en meget stærk og meget bred offensiv, der giver os mange forskellige muligheder.



-Vi har flere forskellige typer til at dække de tre angrebspositioner, så det gør os fleksible både fra kamp til kamp, men også i de enkelte kampe, siger sportschef Jesper Fredberg.

Tidligere har Serge Deblé optrådt i tre sæsoner for netop Viborg FF mellem 2014 og 2017 med 85 kampe, 27 scoringer og 15 oplæg til følge.

'2800 tak!' Brøndby-fans i uventet opbakning

Ekspertens råd: Det attraktive teenage-sats