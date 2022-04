Målmandstræner forlader Fremad Amager i protest

Fodboldklubben Fremad Amager fik i slutningen af marts nye ejere, og det har fået målmandstræner Jesper Christiansen til at sige op.

Det fortæller han til fodboldmediet bold.dk.

Det er folkene bag energiselskabet Velkommen A/S, der har købt sig ind i Fremad Amager, der frister en tilværelse i bunden af 1. division.

Selskabet er tidligere blevet politianmeldt for bedrageri af et konkurrerende selskab, ligesom Forbrugerombudsmanden to gange er gået til politiet efter gentagne klager.

Den slags vil Jesper Christiansen ikke forbindes med, slår han fast.

- Jeg er ret fast besluttet på, at jeg ikke skal være en del af klubben.

- Det er en ejerkreds, der har et blakket ry, som gør, at jeg ikke vil have mit navn sat i forbindelse med dem, siger Jesper Christiansen til bold.dk.

Han ærgrer sig over, at klubben vælger at indlede et samarbejde med Velkommen, efter at klubben har været igennem et stormombrust amerikansk ejerskab.

- Jeg har overvejet det her i lang tid, fordi Velkommens navn er blevet nævnt tidligere, og så er det ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke har den store tiltro til den måde, som direktionen er blevet ledet på, siger Christiansen uden at ville uddybe overfor bold.dk.

Direktionen er i de seneste år blevet ledet af Allan Ravn, som tidligere i april gik på orlov for at få ro efter det nylige ejerskifte.

Jesper Christiansen har en fortid som mangeårig superligamålmand hos blandt andet FC København. Han har været hos Fremad Amager som målmandstræner i to omgange.