Mangeårig Superliga-profil træner med i HB Køge

Martin Vingaard er vendt hjem til Danmark efter at have tilbragt et par år i Australien hos Tampa Bay Rowdies, og lige nu træner han med i NordicBet Liga-klubben HB Køge. Det bekræfter direktør Per Rud over for bold.dk.

Den 34-årige midtbanespiller har en fortid i Esbjerg fB, FC Nordsjælland og FC København, og han var for nogle år siden en ganske stor profil i Superligaen, hvor han har optrådt 265 gange og scoret 36 mål.

Martin Vingaard har også været inde omkring det danske landshold og står noteret for ni A-landskampe og en enkelt scoring - det mål faldt i en venskabskamp mod Polen for 11 år siden.

Per Rud siger til bold.dk, at han ikke vil udelukke, at HB Køge laver en aftale med Martin Vingaard, men i første omgang er der blot tale om en vennetjeneste, da Vingaard er en bekendt af klubbens cheftræner Morten Karlsen.

