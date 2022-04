Matchvinder i 97. minut

Helsingørs problemer i kampen for at rykke op i Superligaen synes uden ende.

Efter fire nederlag i træk i oprykningsræset kom nordsjællænderne ud for endnu en slem skuffelse med et bittert 1-2-nederlag til Lyngby.

Alt tydede ellers på, at Helsingør skulle indkassere et tiltrængt point, inden Lyngbys Emil Nielsen skabte jubel blandt hjemmepublikum med et sejrsmål syv minutter inde i dommerens tillægstid.

Helsingør, der startede oprykningsspillet med et komfortabelt forspring i toppen, er nu uden for de to oprykningspladser.

Her troner Lyngby og Horsens, der begge har 53 point - to mere end Helsingør og tre mere end den sidste oprykningskandidat, Hvidovre.

Den modgang, som Helsingør har oplevet de seneste uger, fortsatte i kampens indledning. Efter 19 minutters spil var det nemlig gæsterne, der hjalp Lyngby i spidsen af opgøret.

Et indlæg fra venstre endte midt foran Helsingørs mål, hvor Nicklas Mouritsen hårdt presset kom til at skovle bolden ind bag sin egen målmand.

Gæsterne lod sig dog ikke slå ud af modgangen og kom bedre og bedre med i kampen, som minutterne gik.

Holdet havde så småt tiltvunget sig overtaget efter pausen, da kampen måtte afbrydes i omkring ti minutter, mens Lyngby-keeper Frederik Ibsen blev syet for en flænge ved det ene øje.

Ibsen havde dårligt nok nået at sunde sig over den hårdhændede behandling, før han måtte hente bolden ud af nettet.

Helsingørs topscorer, Tonni Adamsen, tog chancen fra kanten af feltet og scorede med et fladt skud.

Herefter pegede alt i retning af pointdeling, indtil Emil Nielsen blev spillet fri i venstre side af straffesparksfeltet og scorede det, der kan vise sig som et uhyre vigtigt mål.