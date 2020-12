Medie: Eks-landsholdsspiller scorer trænerjob

Tirsdag aften kl. 19 kan du se Sevilla møde undertippede Ciudad de Lucena i den spanske pokalturnering live i Ekstra Bladet+

Mandag kom det frem, at Vendsyssel havde valgt at fyre Lasse Stensgaard som cheftræner, hvorefter de meldte ud, at de allerede havde fundet afløseren i rollen.

Her viser det sig nu, at det bliver den tidligere landsholdsspiller Michael Schjønberg, som nåede at spille 44 kampe i den rød-hvide trøje. Det melder Nordjyske, som også spottede fyringen af Stensgaard, inden det blev meldt ud.

Efter karrieren som spiller blev han cheftræner i Herfølge, hvorefter han har været assistent og vikar-cheftræner i Hannover. Derefter har han været sportsdirektør i både Kaiserslautern og FC Vestsjælland.

Dog har der på det seneste ikke været så meget gang i den for ham, da han har været tilknyttet Fynsserieklubben Aarup, men nu gælder det altså 1. division og Vendsyssel, hvor han skal sørge for at få dem op i tabellen.

Hidtil har denne sæson ikke været god for nordjyderne, som har tabt ti ud af de 15 kampe, som man har spillet i den næstbedste række i denne sæson - og kun vundet to af dem. Derfor er de også på 11. pladsen ud af 12 i øjeblikket.

Som spiller havde Michael Schjønberg en fin karriere, som gik forbi klubber som Esbjerg, OB, Hannover og Kaiserslautern, og i den sidstnævnte lykkedes det ham at vinde det tyske mesterskab som oprykker i 1998.

Vendsyssel spiller deres sidste kamp inden vinterpausen på søndag, hvor de skal møde Fremad Amager, som bliver Schjønbergs første som cheftræner.

