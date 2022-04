Medie: Lokal rigmand vil købe kaosramt dansk klub

Der er store problemer i Jammerbugt FC i øjeblikket, hvor klubbens tyske ejer, Klaus-Dieter Müller, skylder penge til flere lokale sponsorer. Nu vil en lokal rigmand angiveligt købe klubben.

Det skriver TV2 Nord.

Den unavngivne rigmand har taget kontakt til Jammerbugt FC’s nuværende ejer, men de er hidtil ikke enige om, hvad en eventuel købspris skal være.

Ifølge TV2 Nord kræver Klaus-Dieter Müller over en million euro, svarende til knap 7,5 millioner danske kroner, for at sælge klubben. Det, mener den lokale rigmand angiveligt, er dog for meget, når klubbens økonomiske problemer tages med i ligningen.

De seneste dage har klubbens problemer været velbeskrevet i flere medier.

Historien begyndte at rulle tirsdag, hvor TV2 Nord kunne skrive, at spillerne havde droppet træningen, fordi de ikke havde fået løn, og at også sponsorer manglede betaling fra klubben.

Torsdag meddelte Spillerforeningen så, at flere af klubbens spillere blev sendt på gaden, fordi Klaus-Dieter Müller ikke havde betalt sin gæld til Jetsmark Idrætscenter, hvor spillerne boede. Siden har TV2 Nordimidlertid beskrevet, at spillerne er flyttet ud i midlertidige lejligheder frem til søndag.

Jammerbugt FC er aktuelt sidst i NordicBet Ligaen og skal søndag spille mod Esbjerg fB.