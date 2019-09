Mere kaos i FC Roskilde: Cheftræneren siger op

Med kun fire point efter de første otte kampe ligger FC Roskilde nederst i den næstbedste fodboldrække, og nu skal klubben på jagt efter en ny cheftræner.

Christian Iversen har nemlig valgt at stoppe på posten, mindre end tre måneder efter at han afløste Christian Lønstrup i den urohærgede klub.

FC Roskilde er igen uden træner. Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix

Opgaven har været for tidskrævende for Iversen, der ikke kan få jobbet til at hænge sammen med privatlivet.

- Vi er kede af denne situation, men har fuld forståelse for Iversens prioritering og vil ved denne lejlighed udtrykke vores store tak for hans kæmpe indsats og flotte arbejde under ganske vanskelige betingelser med en stort set ny spillertrup, siger klubejer Carsten Salomonsson til klubbens hjemmeside.

Cheftrænerjobbet overtages af Martin Jungsgaard, der tidligere har været både spiller og træner i klubben, som i foråret fik masser af uønsket opmærksomhed.

Daværende cheftræner Christian Lønstrup anklagede sine egne spillere for matchfixing, og både klubben og Danmarks Idrætsforbund (DIF) igangsatte en undersøgelse.

DIF fandt dog ikke anledning til at køre en matchfixingsag.

