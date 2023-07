Mesterklub byder på landsholdsspiller

Sparta Prag vil gerne have fingrene i AC Horsens-stopperen James Gomez. Så meget, at de har budt på ham, men østjyderne giver ikke op uden kamp

James Gomez kan være tabt for Horsens, der denne sommer tog turen ned i 1. division efter et ganske skidt forår.

Meget tyder nemlig på, at den 21-årige midtstopper ikke følger med dem ned i landets næstbedste række, for der står udenlandske bejlere klar i kulissen, som mangler en type med hans styrker.

En af dem er de tjekkiske mestre fra Sparta Prag.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har storklubben, der har den danske trænerduo Brian Priske og Lars Friis ved roret, set sig så lun på gambieren, at de har lagt et bud på sportschef Niels Erik Søndergaards skrivebord.

Et bud, der ligger i en størrelsesorden på 800.000 euro, hvilket svarer til knap 6 millioner kroner.

Selvom det er et skridt, Gomez gerne vil tage, så er intet afgjort endnu. Hans aftale med Horsens løber til vinteren 2024, og de har ikke tænkt sig at give op uden kamp.

Derfor pågår der i øjeblikket forhandlinger mellem parterne, fordi østerjyderne gør, hvad de kan for at presse prisen op på Gomez. Som Ekstra Bladet forstår det, har Horsens sendt et modbud afsted på den gode side af 10 millioner kroner, og det tygger tjekkerne nu på.

Bo Henriksen holdt havefest for sine spillere fra AC Horsens i sin have i Risskov ved Aarhus for et par sæsoner siden. Foto: Ernst van Norde

Afviste Molde

Allerede sidste sommer kunne Horsens have scoret en stor gevinst ved et salg af den gambiske landsholdsspiller.

Dengang var man blevet enig med Molde om en transfer, men salget gik aldrig igennem.

James Gomez kom i januar 2020 til Horsens på en lejekontrakt fra gambianske Real de Banjul. Et år senere blev den ombyttet til en lang, permanent aftale. Men det er altså ikke sikkert, at Horsens får fornøjelsen af ham så længe, fordi han gennem længere tid har vist sig flot frem.

Han spillede så godt som samtlige kampe i holdets oprykningssæson i 2021/2022, og han fortsatte med at levere, indtil han sammen med resten af holdet faldt i niveau i Superligaens nedrykningsspil.

Nu står de over for minimum en sæson i 1. division.

Gomez har 15 landskampe på cv'et for Gambia.