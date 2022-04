Midt i kaos: Klubejer sygemelder sig

Klubejer for Jammerbugt FC, Klaus-Dieter Müller, har sygemeldt sig forud for søndagens kamp mod Esbjerg. Samtidig har flere spillere ikke fået den løn, de er blevet lovet

Der er endnu en gang i nyt i sagen om den udskældte klubejer for Jammerbugt FC, Klaus-Dieter Müller, der forud for søndagens kamp mod Esbjerg har sygemeldt sig.

Det skriver TV 2 Nord.

Kampen er en vigtig kamp for 1. divisionsklubben fra Nordjylland, hvis de vil gøre sig forhåbninger om ikke at rykke ned.

Men den bliver altså spillet uden den tyske klubejer på tribunerne.

Det nordjyske medie kan også berette om, at sponsorerne ikke har fået de penge, de er blevet lovet af Müller, og at spillerne heller ikke har fået løn inden kampen, som de ellers var blevet lovet.

Dermed kan spillerne nu vælge at rive deres kontrakt i stykker med klubben.

Ekstra Bladet har søndag uden held forsøgt at få en kommentar fra Klaus-Dieter Müller.

Seks spillere flyttede fredag ud fra af Jetsmark Idrætscenter og i lejlighed. Foto: Claus Bonnerup

Mandag kom det frem, at flere udenlandske spillere i klubben ikke har fået løn og dermed udeblev fra træning. Samtidig blev det afsløret, at Klaus-Dieter Müller skyldte over 100.000 kroner til lokale erhvervsdrivende.

Klaus-Dieter Müller lovede efterfølgende, at både spillere og sponsorere ville få deres penge.

Fredag udspillede der sig et nyt drama, da seks spillere ifølge Spillerforeningen ville blive smidt ud af Jetsmark Idrætscenter, som husede spillerne, fordi tyskeren ikke havde betalt for logeringen.

Efter enorm forvirring, forklarede Müller, at de skulle flytte i lejlighed, og det hele tiden havde været planen.

Søndag spilles der så kamp, men ingen spillere har angiveligt revet deres kontrakt med klubben over, selvom de er i deres gode ret til det. I hvert fald ikke endnu.

Vicedirektør i Spillerforeningen, Allan Reese, forventer at kunne fortælle noget nyt i sagen mandag, siger han til Ekstra Bladet.