Millionregn over Agger: Pengene vælter ind

Daniel Aggers kloakfirma, KloAgger A/S, viser sig igen som en glimrende forretning for den tidligere landsholdsanfører

Slamsugning og kloakservice fortsætter med at være en glimrende forretning.

I hvert fald hvis man hedder Daniel Agger. Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra KloAgger A/S.

Selskabet, som den tidligere landsholdsspiller og nuværende cheftræner for HB Køge ejer 51 procent af, kom ud af regnskabsåret med en bruttofortjeneste på 27.174.683 kroner.

Efter skat, lønninger og nedskrivninger udgør overskuddet 5.899.303 kroner.

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende, og noterer i årsrapporten, at man har evnet at vækste under vanskelige forhold.

'Til trods for et svært år med corona, både internt samt blandt kunder og samarbejdspartnere har selskabet igen i år præsteret at øge omsætningen', lyder det i rapporten.

Den seneste fortjeneste er en lille stigning i forhold til forrige årsregnskab, hvor resultatet før skat var omtrent 250.000 kroner mindre.

Forventningen i årsrapporten fra 2020 var dog, at stigningen i indeværende regnskabsår ville være i omengnen af 10 procent, hvilket altså ikke blev tilfældet.

Hertil skal udfordringerne med pandemien, som selskabet også pointerer, dog formentlig ses som en væsentlig del af forklaringen.

Sikkert er det, at virksomheden har leveret overskud i en årrække, og den tendens formodes at blive ved. Således fremgår det, at KloAgger A/S forventer, at fremgangen vil fortsætte i det kommende regnskabsår.

Allerede nu kan den årelange succes tydeligt aflæses i egenkapitalen, der lyder på 23.257.396 kr.

Der er travlhed hos KloAgger, som igen i år kan fremvise stort overskud. Foto: PR Foto

Syv millioner kroner er taget ud af selskabet som udbytte i forbindelse med seneste opgørelse. Sidste år udgjorde samme regnskabspost fire millioner kroner.

Flere af Aggers familiemedlemmer sidder i ejerkredsen. Hans bror, Marco Agger, er administrerende direktør, mens deres onkel, John Agger, er bestyrelsesmedlem.

For Daniel Agger kommer det fine resultat i kølvandet på to gode oplevelser på det sportslige plan i HB Køge.

Her har træneren efter en svær sæsonstart, hvor adskillige skader i truppen har ført til store udfordringer, fået vendt skuden med fire point i de to seneste kampe.

Først spillede man 1-1 ude mod Superliga-nedrykkerne fra Lyngby, inden topholdet Fredericia blev besejret med 3-0 på hjemmebane.