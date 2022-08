Miraklet i Hvidovre

Per Frandsen har ét af de laveste budgetter i 1. division – alligevel præsterer Hvidovre igen over evne

Dem, der har flest penge, vinder altid på banen. Sådan hedder det ofte.

Men den påstand er Hvidovre i gang med at modbevise for anden sæson i træk.

For med ét af de laveste spillerbudgetter i 1. division, får Hvidovre i sandhed valuta for pengene.

Kun Hillerød menes at bruge færre penge på spillertruppen end de fem-seks mio. kr., som Hvidovre årligt investerer.

På den måde er det lidt af et mirakel, hvad der har foregået i Hvidovre nu gennem de seneste par sæsoner.

Hvidovre har kun spillerne bibeskæftiget, og det betyder, at de tidligst må træne kl. 16.00, fordi alle spillere enten har et job eller studerer ved siden af.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Flere af konkurrenterne har enten fuldtids- en deltidsfodbold, men det har foreløbig ikke sat Hvidovre tilbage.

Tværtimod!

Fem sejre og én uafgjort har igen i denne sæson sendt Per Frandsens tropper mod toppen af 1. division.

Per Frandsen har fået succes med en direkte spillestil og et højt pres, hvor meget af spillestilen handler om kaosfodbold og spillet i de små områder under stort pres.

- Vi har været heldige og dygtige til at finde ældre superligaspillere med stor sult, kombineret med flere store talenter, siger Per Frandsen og slår fast:

- Man kan godt sige, at det vi laver, er lidt Hobro-agtigt. De overraskede og kom i Superligaen. Vi kan gøre det samme. Og det sker på trods af, vi ikke har særlig mange penge, forklarer han.

Direktør Peter Lassen fremhæver sammenholdet som en særlig trumf i Hvidovre.

- Der er ingen konger i den her klub. Alle vil hinanden det bedste og arbejder hårdt for fællesskabet, supplerer Peter Lassen.

Hvidovre har hentet flere spillere som Daniel Stenderup, Martin Spelmann, Christian Greko Jakobsen og til dels Matti Lund Nielsen, der har prøvet højeste niveau, men stadig er fodboldsultne.

Det er krydret med flere talenter. Marc Nielsen, Marcus Lindberg, Magnus Petersen og Andreas Pyndt, der er lejet i Brøndby.

Peter Lassen er direktør i Hvidovre, der igen er med i toppen af 1. division. Foto: Aleksander Klug.

- Vi er i en situation, hvor vi ikke har råd til at betale transfer for nye spillere. Derfor prøver vi at finde gratis spillere, der passer til os, eller de talenter, der har vist sig fint frem i 2. division, forklarer Per Frandsen.

Nu er spørgsmålet om projektet holder hjem, så Hvidovre igen til foråret kan være med i kapløbet om en af de to pladser til Superligaen.

- Man skal aldrig sige aldrig. Vi ved godt, at Vejle og SønderjyskE har langt større muskler end os. Men når vi ser på stillingen, kan vi jo se, vi gør mange ting rigtigt, forklarer Per Frandsen, der får mange roser med på vejen af sin anfører Daniel Stenderup.

Hvidovres anfører Daniel Stenderup er glad for Per Frandsen som træner, fordi han giver spillerne frihed på banen. Foto: jonas Olufson.

- Per er en fantastisk træner. Han kræver meget af os spillere, men han er også nem og ligetil at samarbejde med.

- Jeg kan godt lide, at han inden for de rammer, han sætter, overlader meget til os på banen. Og så er det faktisk lidt anderledes, at vi ikke bruger meget tid på taktisk træning, siger Daniel Stenderup.

Hvidovre møder søndag Vendsyssel på udebane i 1. division.

Jeg har aldrig haft så travlt

Livet med at passe et job, fodbold i 1. division og en familie gør hverdagen travl for Daniel Stenderup.

Daniel Stenderup spillede syv sæsoner i Brøndby, inden han rejste til Esbjerg. Via Roskilde er han nu på fjerde sæson i Hvidovre. Foto: Jens Dresling.

Den 33-årige Hvidovre-anfører har prøvet livet som fuldtidsprofessionel i både Brøndby og Esbjerg, men han kunne ikke tænke sig at vende tilbage til det liv.

- Jeg ved godt, jeg i dag ikke ville få en stor kontrakt, jeg kan leve af. Men faktisk trives jeg også bedre med min hverdag nu. Jeg kunne slet ikke tænke mig at bytte, forklarer han.

I en alder af 33 år er han begyndt at tænke på, hvad der skal ske, når støvlerne lægges på hylden.

Hvidovre har hjulpet ham i mesterlære som byggeleder hos KBS Byg, som er hovedsponsor for klubben.

- Jeg har mere travlt end nogensinde, men jeg trives rigtig godt med mit liv nu, siger Daniel Stenderup. Foto: Jonas Olufson

- Jeg har aldrig haft så travlt, som jeg har det nu. Men jeg føler, jeg har en rigtig god hverdag, siger Daniel Stenderup.

- På mange måder minder Hvidovre lidt om Brøndby, selv om det er en klub på et lavere niveau. Det er et sted, hvor vi vil hinanden det bedste og sammenholdet er utrolig stærkt, siger Daniel Stenderup, der er i gang med sin fjerde sæson i Hvidovre.

Hvidovre har ikke kun hjulpet Daniel Stenderup med at tænke på en fremtid efter fodboldkarrieren er slut.

Martin Spelmann er blevet traniee hos en ejendomsmægler i byen, mens Christian Greko Jakobsen er kommet i lære som bygningssnedker.

- Vi har som klub ikke så mange penge, men vi kan hjælpe vores spillere på en række andre områder, forklarer direktør Peter Lassen.

