Misser Superligaen: Nu er træneren fyret

For andet år i træk har Viborg misset oprykningen til Superligaen, og det koster nu cheftræner Steffen Højer og assistent Ralf Pedersen jobbet.

Begge er fyret.

- Efter en sæsonafslutning er det naturligt at evaluere på situationen, og vi må desværre konstatere, at vi i to sæsoner ikke har levet op til vores forventninger og målsætning, og derfor mener vi i bestyrelsen og ledelsen, at det er tid til at gå i en ny sportslig retning, siger sportschef Jesper Fredberg i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside.

- Det er aldrig nemt at sige farvel, og det gør det ekstra svært, når vi har at gøre med to store klubpersonligheder. Vi ønsker Steffen og Ralf alt det bedste, og takker dem for deres indsats, lyder det.

Til Ekstra Bladet uddyber han:

- Det er en stor skuffelse, at vi ikke rykkede op i Superligaen, og det må vi selvfølgelig tage vores tæsk for. Specielt i den netop overståede sæson har mulighederne for direkte oprykning været gunstige.

- Der har ikke været nogen hold, der er stukket af rent pointmæssigt, og den direkte oprykningsplads er gået med et pointgennemsnit på under to point pr. kamp. Så det er hverken mod Silkeborg eller Hobro, at vi har sat oprykningen over styr. Det er over hele sæsonen.

- Der er mange små ting, der har fejlet. Generelt har vi ikke fået forløst det potentiale, der har været i truppen, og det er den alt overskyggende grund til trænerfyringen.

- Hånden på hjertet. Hvornår er Viborg FF tilbage i Superligaen?

- Vi skal spille med om oprykningen. Det bliver nogle små ting, der afgør det. Jeg siger ikke, at vi rykker op næste sommer, for det er også skarpe og pengestærke konkurrenter, der kommer ned fra Superligaen, men vi har ambitionen om at være med i kampen.

Hobro blev for stærke for Viborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Højer selv er naturligvis ikke begejstret over det tidlige exit, der kommer efter det samlede 0-3-nederlag til Hobro i oprykningsplayoff-kampene. I Højers første sæson missede man lige nøjagtig adgang til oprykningskampene, så der har trods alt været fremgang.

- Jeg er selvfølgelig enormt ærgerlig over beslutningen. Jeg synes, vi har rykket klubben i en professionel retning, og at der langt hen ad vejen er blevet leveret et godt stykke arbejde. Det var små marginaler, der gjorde, at vi ikke nåede målsætningen, men jeg kender også godt vilkårene som træner i denne branche, siger Steffen Højer

Det er endnu uvist, hvem der tager over.

Viborg var senest i Superligaen i 2016/2017, hvor man rykkede ud efter at have tabt playoff-kampene til Helsingør.

Viborg venter på gode tider. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

