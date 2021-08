Muligt chok-comeback: - En absolut nødsituation

Søndag møder HB Køge Vendsyssel i 1. division. Her kan det blive til et overraskende comeback til Daniel Agger, som selv foreslog det, fortæller HB Køge-direktør Per Rud

Der kan være et chok-comeback på vej i dansk klubfodbold.

Daniel Agger, tidligere stjerne i Brøndby, Liverpool og på det danske landshold, stoppede karrieren i 2016, men har søndag mulighed for igen at snøre støvlerne.

Han er cheftræner i 1. divisionsklubben HB Køge, men grundet mange skader i klubben blev han tirsdag registreret hos DBU i HB Køges spillertrup.

- Det er ret logisk og tydeligt for enhver, at vi mangler folk. Så for at arbejde med rettidig omhu, så fik vi Daniel registreret. Det er ikke noget, der på nogle måder har været planlagt, eller har været nævnt, siger Per Rud, direktør i HB Køge, til Ekstra Bladet.

- Det var Daniel selv, der kom og sagde, at vi var så lavt på antal spillere, især i forsvaret, at det kunne godt være, han kunne hjælpe ti minutter i slutningen af en kamp.

Agger kan sætte sig selv på banen søndag. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

'Absolut nødsituation'

HB Køge fik derfor hentet hans spillercertifikat hjem, der stadig lå i Brøndby, og registrerede den 36-årige træner.

1. divisionsklubben tabte onsdag til Helsingør. Her var Agger ikke i kamptruppen, men søndag spiller HB Køge igen, hvor modstanderen er Vendsyssel.

Per Rud åbner for, at den tidligere landsholdsanfører kan være med i kamptruppen.

- Det er en mulighed. Det er jeg nødt til at være ærlig at sige.

Agger spillede tidligere på måneden en velgørenhedskamp sammen med andre Brøndby-legender.

- Selvfølgelig er Daniel en, der hele tiden holder sig i gang. Det kunne vi også se i Legends-kampen, men det her er selvfølgelig noget helt andet.

- Jeg synes, at det er enormt stærkt, at Daniel sætter sig selv på spil.

Grundet mange skader har Per Rud og HB Køge hentet Aggers spillercertifikat. Foto: Per Rasmussen

- Man glemmer ikke at spille fodbold, men det er klart, at risikoen for at blive skadet er jo stor. Det er klart, at det bare er noget andet at træne og spille kampe. Der er en anden intensitet, så det er en absolut nødsituation.

- Det er ikke noget, vi arbejder hen imod eller på. Vi arbejder på at få vores hold klar, og vi kigger selvfølgelig på de nødvendige forstærkninger, og så har vi bare gjort det her af rettidig omhu.

Ikke comeback til Lars Jacobsen

Agger danner trænerduo med en anden tidligere landsholdsspiller, Lars Jacobsen, der er first team coach.

- Lars kan ikke spille. Han stoppede, fordi han ikke kunne spille fodbold mere. Det går ikke over henover natten, siger Per Rud.

HB Køge ligger nummer ni i 1. division med blot fire point efter seks kampe.

