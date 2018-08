Mystik om fraværende dansk træner: Nu er der nyt

Det har ikke været nogen let sæsonstart for Superliga-nedrykkerne FC Helsingør. Holdet har fem point for fem kampe og ligger nummer otte i den næstbedste række, efter det onsdag tabte 0-1 ude mod oprykkerne Hvidovre IF.

Det var dog ikke nederlaget, der fyldte mest under og efter kampen. Det var cheftræner Christian Lønstrups fravær. Hans klub havde ikke på forhånd meldt noget ud om fraværet, men sagde, at Lønstrup selv havde bedt om et par fridag af personlige årsager.

Helsingør Dagblad mente dog at vide, at træneren havde mistet opbakningen fra sine spillere, og at han kunne være tæt på en fyreseddel. Den udlægning kommenterer bestyrelsesformand Finn Moseholm ikke direkte, men siger om søndagens kamp mod Lyngby BK:

- Hvis han beder om også at få fri søndag, og hvis hans ting ikke er afklaret, så får han lov til det. Vi har så mange dygtige folk omkring holdet, så de kan klare det. Men vi håber, han er tilbage, lyder det ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Formanden gentager desuden, at Lønstrup selv havde bedt om et par dages fri, og at det var årsagen til, at han ikke var til stede ved Hvidovre-kampen. Assistenttræner Brian Gellert havde overtaget ansvaret i Lønstrups fravær.

Selv om FC Helsingør ligger på ottendepladsen, er der blot tre point op til den tredjeplads, der betyder playoffkampe om en plads i Superligaen.

