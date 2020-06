Nærmer sig Superligaen

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

Traditionsklubben Vejle tog søndag eftermiddag yderligere et skridt mod oprykning til Superligaen i næste sæson.

Det skete mod Hvidovre på hjemmebane, hvor sejren var forventet, men det stod ikke i stjernerne, at det ville blive i et målorgie med 5-3, hvor bundholdet Hvidovre ved pausen førte 3-2.

Men tre point er tre point, og nu fører Vejle med 54 point for 25 kampe. Det er ni mere end Fredericia på andenpladsen, og dermed styrer Vejle solidt mod den enlige oprykningsplads med otte runder tilbage.

Vejle kom på vinderkurs efter godt ti minutter, da den blot 16-årige Wahid Faghir satte bolden flot ind til 1-0.

Men i resten af første halvleg blev det tre gange udstillet, at Vejle ikke bryder sig om modstandernes dødbolde. Første gang i det 20. minut, da Arbnor Mucolli scorede i eget net efter et hjørnespark.

Mucolli tog dog revanche i den anden ende minuttet efter ved at bringe Vejle på 2-1.

Efter et halv time udlignede Hvidovre dog igen efter et hjørnespark, hvor Nicklas Schmidt løftede bolden ind i fjerneste hjørne.

Kort før pausen kom Hvidovre så overraskende foran 3-2, da Lirim Qamili headede et indlæg i mål.

Det lykkedes dog Vejle at vende kampen totalt i anden halvleg. Allerede efter tre minutter blev der udlignet til 3-3, da Hakan Redzep blev presset til at score i eget net.

Midtvejs kom Vejle så foran, da topscorer Kjartan Finnbogason headede 4-3-målet ind.

Ti minutter før tid faldt afgørelsen så. Hvidovre-målmanden fumlede med bolden på kanten af eget felt, så Leonel Montano Dahl kunne opsnappe den og score til 5-3.

Med nederlaget er Hvidovre stadig under nedrykningsstregen med tre point op til HB Køge på den rigtige side.

Tidligere søndag vandt Nykøbing FC 2-1 hjemme over Næstved og er dermed fire point over nedrykningsstregen. Næstved er seks point under stregen på næstsidstepladsen.

FC Roskilde anker dom i sagen om Lønstrup

Se også: Vejle er tilbage på sejrskurs