Nærmer sig Superligaen

Der er tæt kamp om at rykke op i Superligaen, og AC Horsens bejler nu alvorligt til en af de to oprykningspladser, der går til nummer et og to i 1. division.

Horsens vandt fredag aften knebent med 1-0 på udebane over Hvidovre, der også er med fremme i kampen om oprykning.

Med sejren har Horsens 53 point på førstepladsen med fem kampe tilbage at spille. Hvidovre er nummer fire med 50 point.

Det er første gang i denne sæson, at Horsens er helt oppe på førstepladsen, men det kan blive for en kort stund.

FC Helsingør og Lyngby er nummer to og tre med henholdsvis 51 og 50 point for en kamp færre. De to hold mødes lørdag i Lyngby.

Det blev den indskiftede midtbanespiller Tonny Brochmann, der scorede kampens eneste mål på Hvidovre Stadion.

Brochmann, der kom på banen efter 75 minutter, scorede efter klumpspil i Hvidovres felt.

Mellem venner og fjender dukkede Brochmann op og sparkede bolden i nettet efter 81 minutter.

Horsens er kommet lidt fra baghjul og er nu oppe på syv kampe i træk uden nederlag. Med i den stime er udesejre over FC Helsingør, Lyngby og nu Hvidovre.