Nicki Bille klar for dansk klub - og scorer ekstra-job

Lyngby Boldklub tilbyder Nicki Bille en frisk start



Lyngby Boldklub er blevet enige om en 1-årig kontrakt med angriberen Nicki Bille Nielsen, der vender tilbage til dansk fodbold for at få en frisk start på karrieren.

I kan læse mere her: https://t.co/5ABlRJ7dwy pic.twitter.com/up6xd9k8KI