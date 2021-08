Nødhjælp til Agger

Daniel Agger får nødhjælp i HB Køge.

1. divisionsklubben, der er så hårdt ramt af skadet, at træner Daniel Agger har registreret sig selv på spillerlisten, får nu lidt tiltrængt forstærkning.

I 'søsterklubben' MSV Duisburg har østsjællænderne hentet den 27-årige tyske forsvarsspiller Maximilian Suaer.

- Vi har vurderet, at vi med den nuværende skadessituation er nødt til at styrke truppen yderligere, og derfor er vi rigtig, rigtig glade for, at vi i et godt og tæt samarbejde med MSV Duisburg, der også er en del af Capelli Sport-familien, er lykkedes med at hente Maximilian Sauer til klubben på en toårig aftale.

- Han er en spiller, som vi normalt ikke ville kunne komme i nærheden af, og vi er kun lykkedes, fordi både Capelli Sport og MSV Duisburg har bakket op og hjulpet økonomisk, siger HB Køges direktør, Per Rud, til klubbens hjemmeside.

Tyske Maximilian Sauer er ny mand i HB Køge. Foto: HB Køge

Maximilian Suaer var i sidste sæson fast mand i MSV Duisburg i 3. Bundesliga, men har ikke fået spilletid i denne.

HB Køge ligger i bunden af 1. division, og det er den kritiske skadssituationer, der har fået Daniel Agger til nødtvunget at overveje et comeback.

Han giver dog næppe sig selv spilletid, når HB Køge søndag møder Vendsyssel på hjemmebane.

Det kan du læse meget mere om i denne artikel.