Nu afgøres Lønstrup-sagen

Onsdag klokken 8.45 falder der dom i retssagen mellem Christian Lønstrup og FC Roskilde.

Den tidligere cheftræner sagsøger sin tidligere arbejdsgiver for 348.891 kroner.

Beløbet dækker løn og feriepenge for fem måneder og 22 dage. Det dækker også en godtgørelse for, at Christian Lønstrups kontrakt i FC Roskilde angiveligt indeholdt ugyldige betingelser for opsigelsesvarsel.

Sagen var for retten 19. maj.

Retten i Roskilde skal blandt andet afgøre, om Christian Lønstrup blev fyret af FC Roskilde. Han forlod klubben i maj sidste år efter angiveligt at have anklaget sine egne spillere for matchfixing.

FC Roskilde fastholder, at der var tale om en suspendering, og at Lønstrup selv valgte at forlade klubben efter.

Lønstrup mener ikke, at klubben gjorde en aktiv indsats for at få ham tilbage fra suspenderingen, og at det derfor de facto var en fyreseddel.

Hvis retten giver Lønstrup medhold i, at han er blevet fyret, skal der også tages stilling til, hvorvidt fyringen var retmæssig.

OVERBLIK: Christian Lønstrups tvist med FC Roskilde Sagen om Christian Lønstrup mod FC Roskilde udsprang af, at træneren angiveligt skulle have anklaget sine egne spillere for matchfixing. Sagen handler dog om meget mere end bare det. Bliv klogere på forløbet her: 10. september 2018: FC Roskilde oplyser i en pressemeddelelse, at Christian Lønstrup bliver klubbens nye cheftræner, og at han får en treårig kontrakt. 3. marts 2019: Lønstrup skriver under på en ny ansættelseskontrakt. Hans job er nu, som klubben beskriver det, manager, og han skal overtage ledelsesansvar. Den nye kontrakt er grunden til, at Lønstrup anser sig selv som funktionær. 11. maj 2019: Efter eget udsagn bliver Christian Lønstrup på vej til et bryllup med sin kone kontaktet af en ukendt mand på en parkeringsplads. Manden har angiveligt oplysninger om FC Roskilde-spillere, der er involveret i matchfixing. Christian Lønstrup kan ikke huske, hvilken parkeringsplads han mødte den fremmede mand på. 12. maj 2019: Lyngby BK slår FC Roskilde 2-1 efter to mål sent i anden halvleg. 13. maj 2019: Christian Lønstrup vælger at tage oplysningerne op på et spillermøde. Lønstrup mener selv, at han har videregivet det som en venlig opfordring, som ikke var møntet på nogen specifikt. FC Roskilde mener, at han har anklaget konkrete spillere. 14. maj 2019: FC Roskilde oplyser Christian Lønstrup om, at han er blevet suspenderet fra sin post som cheftræner, og at han ikke må arbejde eller udtale sig til pressen de næste 14 dage. Han skal også aflevere sine nøgler og sin computer. 16. maj 2019: FC Roskilde inviterer Lønstrup til møde for at give ham mulighed for at udlægge sin side af sagen. Christian Lønstrup fastholder, at han ikke er blevet inviteret til det møde. 29. maj 2019: Direktøren for FC Roskilde, Carsten Salomonsson, bekræfter over for bold.dk, at Lønstrup har indleveret en opsigelse som træner i klubben. Lønstrup afviser, at han skulle have sagt sit job op. Han stævner senere klubben, da han hverken er enig i suspenderingen eller i klubbens melding om, at han har sagt sit job op. 19. maj 2020: Der bliver holdt retsmøde i Retten i Roskilde. Christian Lønstrup sagsøger sin tidligere arbejdsgiver for 348.891 kroner, fordi han mener, han er blevet uretmæssigt fyret af FC Roskilde. Vis mere Luk

FC Roskilde mener, at Christian Lønstrup anklagede specifikke spillere for at være involverede i matchfixing, og at fyringen derfor var retfærdig.

Christian Lønstrup hævder, at hans ord ikke var møntet på nogen specifikt, men at han blot i plenum gav en venlig påmindelse om, at den slags ikke hører hjemme FC Roskilde.

Desuden var FC Roskilde og Christian Lønstrup uenige om den tidligere cheftræners ansættelsesforhold.

Christian Lønstrup mener, at han var ansat som funktionær, fordi han havde daglige ledelsesopgaver. Det er FC Roskilde uenig i.

Det er relevant, fordi fodboldtrænere, der er ansat som funktionærer, har ret til væsentlig længere opsigelse end andre fodboldtrænere, der normalt har meget kort eller intet opsigelsesvarsel.

Christian Lønstrup var cheftræner for FC Roskilde mellem september 2018 og maj 2019.