Ny dansk klub i problemer: Konkurs truer

For lidt over fem måneder siden var FC Helsingør ved at tage fusen på alt og alle med en kurs direkte mod Superligaen, men så startede en resultatmæssig deroute, der nu kan kulminere i en potentiel konkurs.

Det roder nemlig i klubben fra Nordsjælland.

1. divisionsklubben kæmper med økonomien, og det hjælper bestemt ikke, at den amerikanske investorgruppe Helsingør USA LLC, der ejer mere end 50 procent af aktierne i FC Helsingør A/S, skulle være på vej ud af klubben.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Årsagen er ganske simpel. Der mangler midler i klubkassen efter et par hårde år med underskud i regnskabet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har dele af klubbens akademibestyrelse været vidende om amerikanerens exit fra selskabet i noget tid, ligesom man i skrivende stund er i fuld gang med at undersøge, om klubben kan drives videre på nye hænder. Ifølge lokalmediet skulle der være tale om en lokal investorgruppe.

Hvis det ikke ender med at blive tilfældet, er en potentiel konkurs ikke så langt væk.

Ekstra Bladet har været i kontakt med akademidirektør Kenneth Rasmussen, men han har ikke lyst til at kommentere oplysningerne.

I foråret var FC Helsingør særdeles tæt på at tjene kassen på en oprykning til Superligaen. Men de mange tv-penge glippede, fordi FCH slet ikke formåede at holde det niveau i slutspillet, som havde bragt dem tæt på rejsen til landets bedste række.

Otte nederlag blev det til.

I 10 kampe. Og det rakte så til en fjerdeplads.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Tre års ejerskab

Den amerikanske investorgruppe overtog aktiemajoriteten i FC Helsingør i slutningen af marts 2019. Siden har man generet underskud. Dog har regnskabet for 2021-2022 endnu ikke set dagens lys.

Under det daværende navn Elite 3000 blev klubben født i 2005 og er derned blot 17 år gammel. I 2012/2013-sæsonen skiftede klubben navn til FC Helsingør.

Fem år senere formåede førsteholdet at rykke op i Superligaen, men rykkede så ned igen den følgende sæson.

FCH's direktør - amerikanske Jim Kirks - er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser. Ekstra Bladet forsøger også at indhente en kommentar fra bestyrelsesformand Jordan Gardner.

Ender det hele i en konkurs, vil FC Helsingør lide samme skæbne som kaosklubben Jammerbugt FC, der er blevet tvangsnedrykket, efter at der er afsagt et konkursdekret ved skifteretten i Hjørring.

Det er ligeledes en klub, der er på udenlandske hænder.

