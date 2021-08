Ny Esbjerg-bombe: Hyballa ignorerede spillers mavesår

Det var noget af en bombe, der eksploderede i Esbjerg fB, da 21 spillere i sidste uge stod frem i et åbent brev til ledelsen og kritiserede cheftræner Peter Hyballa i skarpe vendinger.

Men det absolut grelleste eksempel på den tyske cheftræners adfærd er blevet udeladt i det åbne brev.

Ekstra Bladet har fået bekræftet af flere af hinanden uafhængige kilder, at Peter Hyballa i begyndelsen af sit virke i klubben fuldstændig ignorerede klublæge Kasper Hermansens vurdering af en spiller med en alvorlig lidelse.

Det drejer sig om Emil Holten, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger har udviklet et mavesår.

Emil Holten (th) har haft et mavesår i EfB, hvilket Peter Hyballa ikke har givet det store for. Arkivfoto: Jens Dresling

Klubbens daværende læge Kasper Hermansen skulle i skarpe vendinger have forsøgt at tydeliggøre spillerens forfatning og klargøre over for cheftræneren, at Emil Holten under ingen omstændigheder måtte komme i kamp eller træning.

Peter Hyballa negligerede dog lægens forklaring og forlangte i stedet en kikkertundersøgelse samme dag på Emil Holten for at slå fast, om spilleren virkelig var ’syg’.

Emil Holten er én af de spillere, som Peter Hyballa har kørt hårdt på med verbal afstraffelse. På træningsbanen skulle Hyballa have gjort grin med Holtens fravær og råbt, ’at man ikke kan melde sig syg i en fodboldklub med ondt i maven’...

Det var Ekstra Bladet, der i første omgang kunne fortælle om, at klublægen havde forladt EfB på grund af Peter Hyballas manglende respekt for dennes faglighed.

I det føromtalte åbne brev til ledelsen, skriver spillerne således:

- Klubbens tidligere læge, Kasper Hermansen, har udtrykt, ’... at det er bekymrende, at Peter Hyballa tilsidesætter den lægelige vurdering og faglighed på trods af et velinformeret grundlag ...’

- Ligesom det er det for os spillere, må dette udsagn også for klubbens ledelse være et alvorligt tegn på dårlig og manglende daglig ledelse, der i værste fald kan få unødvendige helbredsmæssige konsekvenser for spillere.

Peter Hyballa tilsidesatte lægens anbefaling og forklaring om Emil Holten, hvilket fik lægen til at trække sig. Foto: Ernst van Norde

Ordene er hidtil blevet tolket som om, at der var tale om gængse fodboldskader, som spillerne beskrev. Men virkeligheden har altså vist sig at være endnu mere alvorlig.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Emil Holten, som ikke ønsker at kommentere denne artikel. Heller ikke spillerens agent, Marc Nygaard, har nogen kommentarer.

Ekstra Bladet har ligeledes været i kontakt med Kasper Hermansen, der ikke har nogen kommentarer og hverken vil be- eller afkræfte denne artikels oplysninger.

Esbjerg fB meddeler, at de ingen kommentarer har til interne personalesager.