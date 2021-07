Ny kaos-bombe: Læge stopper i protest

En læge har valgt at sige sit job op i Esbjerg fB på grund af kontroverser med cheftræner Peter Hyballa

Modvinden mod Esbjerg fB's nye cheftræner, Peter Hyballa, fortsætter.

Ekstra Bladet erfarer fredag, at et medlem af Esbjergs lægestab har valgt at forlade sit job i 1. divisionsklubben.

Det sker som en direkte konsekvens af samarbejdsvanskeligheder med den tyske cheftræner.

Spillerforeningen, der i forvejen er dybt involveret i sagerne i EfB, bekræfter over for Ekstra Bladet, at en læge har sagt op i Esbjerg.

- I forlængelse af de episoder og sager vi hidtil har peget på overfor klubben, kan jeg oplyse, at én af de tilknyttede læger i EfB har opsagt sit samarbejde med klubben, siger direktør i spillerforeningen direktør Michael Sahl Hansen og uddyber.

- Årsagen skal findes i, at Peter Hyballa ved første møde med den pågældende læge i en dialog omkring en spiller udviser en adfærd og opførsel overfor lægen, som, i lægens øjne, er helt uacceptabel.

- Adfærden gengives som negligerende og afvisende. Desuden udtrykker Hyballa sig uforstående overfor de lægelige vurderinger, ligesom han også har en arrogant og respektløs fremtoning, siger Michael Sahl Hansen, der taler den pågældende læges sag.

Peter Hyballa har tidligere forklaret til Ekstra Bladet, at det er kulturforskelle, der har skabt balladen omkring hans person. Foto: Ernst van Norde

Ifølge Spillerforeningen viser den nye sag med al tydelig, at der ikke kun er tale om, at det er enkelte spillere i truppen, der er dybt utilfredse med Peter Hyballas metoder.

Det er også stabsmedlemmer, der står frem - og altså nu tager konsekvenserne.

- Det er vigtigt at fremhæve, at den nu forhenværende læge i EfB tidligere har haft et velfungerende og gensidigt respektfuldt samarbejde med tidligere trænere og stab. På trods af det konkluderer Peter Hyballa på første fælles arbejdsdag, at den pågældende læge er dybt uprofessionel.

- Den pågældende læge har overfor Spillerforeningen udtrykt, at det er bekymrende, at Peter Hyballa tilsidesætter den lægelige vurdering og faglighed på trods af et velinformeret grundlag.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Esbjerg fB, der ikke ønsker at kommentere lægens stop i klubben, da man betragter det som en intern personalesag.