Ny klub til Toutouh

Youssef Toutouh er tilbage i dansk fodbold.

I længere tid har han trænet med i Nykøbing FC, og nu får den tidligere FC København-profil også en kontrakt med 1. divisionsklubben. Det annoncerer Nykøbing FC via sin hjemmeside.

I første omgang har Toutouh skrevet under på en kontrakt, der gælder for resten af 2022.

- Youssef har trænet på sin fysiske form under sit ophold i NFC, og han har arbejdet stenhårdt. Vi er tilfreds med de fremskridt, vi har set, og samtidig har det været tydeligt, at hans fodboldmæssige kvaliteter ikke fornægter sig.

- Nu skal Youssef tage yderligere skridt på træningsbanen, og så glæder vi os til at se ham i NFC-trøjen, siger manager Claus Jensen til klubbens hjemmeside.

Youssef Toutouh, der er 29 år, har stået uden kontrakt i lidt over et år, efter at hans aftale med rumænske FC Botosani udløb 31. juni 2021. Han har foruden FC København en fortid i AGF, Stabæk, FAR Rabat og Hvidovre.

