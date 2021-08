Ny nedtur: Krisen er enorm

Esbjerg fB har fået en tumultarisk start på sæsonen med massiv ballade uden for kridtstregerne, og inde på banen er klubben endnu ikke på ret køl.

Fredag tabte vestjyderne i sæsonens sjette runde med 1-2 til Hvidovre IF, som havde taget turen til Blue Water Arena i Esbjerg.

Det betyder, at Esbjerg nu har tabt fire kampe i sæsonen, og det er endnu ikke blevet til en sejr efter nedrykningen fra Superligaen. Derfor ligger vestjyderne næstsidst i 1. division.

Hvidovre har derimod været godt kørende og ligger på tredjepladsen med 13 point efter seks kampe.

Esbjergs nye tyske træner, Roland Vrabec, som tog over efter udskældte Peter Hyballa, har stået i spidsen for klubben i tre kampe. Fredag fik han rødt kort i slutminutterne og har nu indkasseret to nederlag og et uafgjort resultat.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Første halvleg i fredagens opgør i Vestjylland var særdeles underholdende, og Esbjerg kom bedst ud af starthullerne.

Efter 12 minutter kom Elias Sørensen først på et fladt indlæg fra venstre og vinklede kuglen i kassen til 1-0.

Gæsterne skulle dog ikke bruge mere end seks minutter på at svare tilbage. Tobias Thomsen steg op til et højt, krøllet indlæg og pandede Hvidovre på 1-1.

Efter 25 minutter var opgøret vendt helt på hovedet.

19-årige Frederik Carlsen var umarkeret i feltet, og da Hvidovre-spilleren fik bolden, sparkede han den resolut ind bag Esbjergs keeper.

Esbjerg lykkedes kort efter med at få bolden i mål, men Elias Sørensen, der satte sidste fod på, var offside, og målet gjaldt ikke.

I anden halvleg manglede skarpheden hos begge mandskaber. Esbjergs Mads Larsen misbrugte blandt andet en afslutning tæt på mål, og det fik Roland Vrabec til at sparke en stol omkuld. Den nye træner blev derfor tildelt et rødt kort.

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).