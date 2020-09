Ny skuffelse

Se også: Julian Alaphilippe vinder VM i landevejscykling

Silkeborg har fået en skidt start i jagten på en hurtig tilbagevenden til Superligaen.

Søndag måtte Kent Nielsens mandskab på udebane se sig besejret med 0-1 af Fredericia.

Dermed er status efter fire spillerunder to nederlag og to sejre, efter at superliganedrykkeren indledte sæsonen med at tabe til Helsingør.

Fredericias Anders Holvad bragte hjemmeholdet i front lige før pausen, da han fladt sendte bolden ind ved den fjerne målstolpe.

Silkeborg havde i slutfasen to særdeles nærgående forsøg, som det dog ikke lykkedes at omsætte til scoring. Først sparkede Magnus Mattson på mål, men forsøget blev reddet på stregen af Elias Olafsson i Fredericia-målet.

Bagefter stod keeperen i vejen for et hovedstød fra Silkeborgs Emil Holten.

I overtiden blev Silkeborg decimeret til ti mand, da en frustreret Joel Felix fik det røde kort.

Med sejren har Fredericia ni point. Viborg FF topper rækken med ti point, efter at holdet søndag på udebane slog HB Køge med 3-0. Her scorede Sebastian Grønning de to første mål, mens Jacob Bonde cementerede sejren.

Se også: AGF i vild målfest

Se også: Afgjort på to sene mål