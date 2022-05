Nyt løn-cirkus i Jammerbugt FC: - Bekymrende

I april boykottede en gruppe spillere træningen i Jammerbugt FC.

De havde ikke fået løn.

Men de blev siden betalt. I kontanter af klubejeren Klaus-Dieter Müller.

Nu er april blevet til maj, og ifølge den tyske forretningsmand har spillerne i 1. divisionsklubben fået deres penge for det arbejde, de har leveret til kamp og på træningsbanen.

- Kan du garantere, at alle spillere har fået løn i den her omgang?

- Selvfølgelig. Vi er en klub uden gæld, så jeg kan bekræfte, at alle har fået deres løn, fortæller Klaus-Dieter Müller til Ekstra Bladet.

- Og der er taget højde for skat og AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag, red.)?

- Ja, afslutter han.

Manglende lønsedler

Så langt, så godt.

Men det er ikke en udlægning, vicedirektøren i Spillerforeningen, Allan Reese, kan genkende søndag. To dage efter lønnen burde være tikket ind på spillernes konti.

Han forklarer, at der er faldet lønninger til en række spillere, men de er ikke blevet ledsaget med en lønseddel, hvilket er problematisk.

- Indtil nu har jeg ikke set nogle indikationer på, at der er faldet retmæssigt løn, og da spillerne ikke har fået en lønseddel, kan han (Klaus-Dieter Müller, red.) ikke bevise, at lønnen er indbetalt på en tilstrækkelig måde. Det er bekymrende.

- Det kan godt være, den er udbetalt brutto, men så bliver det pludseligt spillernes ansvar at tage højde for eksempelvis skat, selvom det er arbejdsgiverens ansvar i sidste ende, forklarer Allan Reese til Ekstra Bladet.

Søndag bragte TV3 Sport i fodboldmagasinet Onside et indslag om, at Jammerbugt FC i 2021 skrev kontrakt med en ung nigeriansk spiller ved navn Isiyaku Yusuf Nayara, der skulle have haft en grundløn på 13.000 kroner om måneden. Men han fik aldrig sine penge.

Via en talebesked, som TV3 Sport er i besiddelse af, fortæller Klaus-Dieter Müller til Nayara, at der aldrig har været tale om en reel spillerkontrakt, og derfor kunne han ikke få løn.

Tidligere søndag fik Jammerbugt FC ikke meget at glæde sig over på fodboldbanen.

Med et nederlag på 0-3 til Daniel Aggers HB Køge har klubben nu fem point op for at vriste sig fri af nedrykningspladserne i NordicBet Ligaen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Afsløret af lydfil: Klubejer kræver 370.000 kroner