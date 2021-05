Officielt: Agger napper rivalens anfører

HB Køge er godt i gang med opbygningen af deres hold til næste sæson. På trænerbænken tiltræder de to tidligere landsholdsspillere Daniel Agger og Lars Jacobsen som henholdsvis chef- og assistenttræner, og nu er der også kommet yderligere lederskab til spillertruppen.

Det sker i form af Fremad Amager-anfører Pierre Larsen, som kommer til klubben efter denne sæson. Det melder HB Køge på klubbens hjemmeside.

For den 26-årige højrekantsspiller handler det nu om, at han er kommet på en 2,5 år lang kontrakt, og så er Køge-mandskabets nye nummer 10 meget interesseret i de planer, som klubben er i gang med at sætte i søen.

- Jeg synes, at det er et rigtig spændende projekt og det tiltaler mig meget at være med på den rejse, som hele klubben er i gang med. Vel vidende, at Capelli Sport har været med i noget tid, men nu virker det som om, det hele begynder at bevæge sig endnu mere mod Superligaen. De ambitioner og det strukturerede arbejde tiltaler mig meget, siger Larsen.

Pierre Larsen rykker til Køge. Foto: HB Køge

Pierre Larsen er desuden blevet registreret for otte scoringer og ni assister i denne sæson, og for HB Køge-direktør Per Rud er der et helt klart billede af, hvilken type, man får tilføjet til holdet.

- Det her er en rigtig vigtig tilgang til truppen, og en spiller, som vi er sikre på, vil kunne gøre en forskel i vores offensiv. Pierre har i flere sæsoner været en kampafgørende spiller for Fremad Amager, og vi håber naturligvis at han kan overføre de takter til os, siger han og fortsætter:

- Pierre er i sin bedste fodboldalder, og er i gang med sin vel nok bedste sæson hidtil i karrieren, hvis man ser på antallet af scoringer og oplæg. Samtidig er Pierre en ledertype, der ikke er bange for at gå forrest, og sådanne typer kan man ikke få for mange af, lyder det fra Per Rud.

Med Daniel Agger på vej som ny cheftræner er opmærksomheden vokset betydeligt. Det er pengene i klubben dog ikke helt på samme måde.

