Officielt: Vejle henter målmand i West Ham

Vejle har på det seneste været på jagt efter en ny målmand, og her er valget faldet på Nathan Trott, som kommer til fra Premier League-klubben West Ham. Det sker på en lejeaftale.

Det oplyser VB på klubbens hjemmeside, hvor sportschef Marius Adrian Nicolae sætter ord på beslutningen om at hente den 23-årige keeper til holdet.

- Vores ageren i indeværende transfervindue afspejler de sportslige mål, som er nedfældet i Vejle Boldklubs nye strategi, og det afspejles også i tilgangen af Nathan Trott, siger han og fortsætter:

- Vores ambition er ikke at have et på forhånd givet første-, anden- og tredjevalg på målmandsposten, men at løfte niveauet for den enkelte spiller ved at øge konkurrencen i kæderne, lyder det fra Nicolae.

Senest har Trott været udlejet til franske Nancy i den næstbedste franske liga.

- Nathan er en prøvet målmand, der trods sin unge alder ankommer til Vejle med en masse erfaring fra i en dansk optik sammenlignelige ligaer, og som har valgt Vejle Boldklub, fordi hans ambitioner harmonerer med vores.

- Jeg kan med glæde sige, at vores målmandsenhed nu er komplet og med lige så stor glæde byde Nathan velkommen i klubben, fortæller sportschefen.

Fra på tirsdag vil Nathan Trott være en del af forberedelserne frem mod Vejles næste kamp mod Hillerød.

Senest har Vejle fået en stærk start på 1. division efter nedrykningen fra Superligaen. .

