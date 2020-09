Oprykker bomber videre - nu ligger de 1'er

FC Helsingør har sagt goddag til den næstbedste fodboldrække i Danmark i overlegen stil.

Fredag aften hentede klubben sin tredje sejr i tre kampe, da Vendsyssel FF hjemme blev besejret 3-0.

Dermed nåede FC Helsingør op på ni point på førstepladsen i 1. division, mens gæsterne har haft en anderledes indledning på sæsonen.

I sæsonåbneren måtte Vendsyssel FF indkassere et nederlag på hele 0-6 ude mod Fremad Amager, hvorefter Hobro IK blev besejret 3-0 inden fredagens nederlag til FC Helsingør.

Dermed har Vendsyssel sine tre point, som rækker til en plads som nummer otte i rækken.

FC Helsingør kom foran 1-0 ved Elijah Just efter lidt over et kvarter, og efter en god time blev Jeppe Kjær sendt afsted, og den hurtige angriber scorede ganske sikkert sæsonens fjerde mål og sørgede for 2-0.

Med ti minutter igen fik hjemmeholdet et direkte frispark, og Anders Holst sparkede til bolden, der blev rettet af og strøg i mål.

Så var kampen lukket, og det var et spørgsmål om at få de sidste minutter til at gå for hjemmeholdet, der kan glæde sig over ni point og en målscore på 10-2 i sæsonens tre første kampe.

