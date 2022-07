Oprykkere fik store tæsk igen

Sønderjyske har fået en god start i jagten på en tilbagevenden til Superligaen.

Lørdag vandt klubben sin anden kamp i lige så mange forsøg i 1. division, da Sønderjyske på udebane slog Hillerød med 5-1.

Nordsjællænderne, der spillede i 2. division i sidste sæson, kom ellers foran efter et kvarter, men Sønderjyske tog derefter hurtigt over.

Hillerød endte med at spille det meste af anden halvleg med en forsvarsspiller som målmand efter et klodset rødt kort til keeperen Thomas Gall, som netop var blevet skiftet ind.

Hillerød har nu tabt begge sine første to kampe i denne sæson med en samlet målscore på 2-10.

Det var Tobias Arndal, der kort inde i kampen gav Hillerød en drømmestart, da han kom bragende ind i feltet og headede bolden ind.

Der gik dog ikke længe, før Sønderjyske kom i gang. Først udlignede Emil Berggreen på et straffespark, og ti minutter senere stod der 2-1 til gæsterne takket være Troels Kløve.

Et par minutter derefter scorede Peter Christiansen til 3-1 i et tomt mål, efter at Hillerøds målmand, Alexander Jensen, var taget på skovtur.

Jensen blev skiftet ud til anden halvleg, men hans afløser, Thomas Gall, fik kun et par minutter på banen. Efter at have rørt bolden med den ene hånd uden for feltet blev Gall således vist ud med et direkte rødt kort.

Det betød, at forsvarsspilleren Gregers Arndal måtte tage handskerne og Galls trøje på for at overtage målmandstjansen.

Det gjorde ikke overraskende ikke tingene nemmere for Hillerød, der i løbet af anden halvleg både måtte se Marc Dal Hende og Emil Frederiksen score til henholdsvis 4-1 og 5-1.

Senere lørdag mødes Nykøbing FC og Hvidovre, ligesom også Fremad Amager skal i aktion mod Vejle.