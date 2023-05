Opryknings-fuser i Hvidovre: - Det gør sindssygt ondt

Der var lagt op til et brag af en fest i Hvidovre torsdag. Holdet kunne med en sejr over Sønderjyske sikre sig oprykning til Superligaen for første gang i 26 år.

Efter at have været foran i størstedelen af kampen blev eufori og ekstase byttet ud med skuffelse og ærgrelse, da Sønderjyske scorede to hurtige mål i slutningen af kampen og vandt 2-1.

Hvidovre-keeper Filip Djukić var efter kampen påvirket af den glippede oprykning.

- Det er noget af det værste, jeg har prøvet faktisk.

- Det gør sindssygt ondt. Jeg er virkelig ked af det lige nu.

- Jeg kan slet ikke beskrive, hvor ondt det gør lige nu. Det er ikke andet for, end at vi skal rejse os op. Vi har stadig det hele i egne hænder, siger Filip Djukić.

Der resterer to kampe i 1. division, og Hvidovre er trods nederlaget stadig tre point foran Sønderjyske på tredjepladsen.

Hvidovres målscore er tilmed ti mål bedre, og holdet ligger derfor stadig lunt i svinget til at rykke op i Superligaen.

Der var udsolgt til kampen mellem Hvidovre og Sønderjyske, og Filip Djukić, der selv er fra Hvidovre, havde gerne set, at oprykningen var blevet afgjort på hjemmebane med en flot kulisse.

- Det stod jo næsten i stjernerne, at det var vores dag.

- Jeg er selv fra Hvidovre, og jeg er sindssygt stolt og rørt over den opbakning, vi fik i dag.

- Jeg ville ønske, at vi kunne have givet tilbage på lægterne, men det skal vi nok få gjort, siger målmanden.