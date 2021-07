Opsigtsvækkende skifte: - Grad af vanvid

Den tidligere Liverpool-spiller Jon Flanagan er ny mand hos Agger i HB Køge. Klubben overvejer at spille 'You'll Never Walk Alone', siger Per Rud

Danske Liverpool-fans kigger nok lige en ekstra gang mod 1. division den kommende sæson.

HB Køge har nu en tidligere Liverpool-spiller som træner og også en som spiller.

Daniel Agger og klubben har hentet danskerens tidligere holdkammerat, Jon Flanagan, der spillede 51 kampe for Liverpool.

- Når man laver noget som det her, er der altid noget grad af vanvid over det. Et eller andet sted siger man, 'hvordan er det muligt?'.

- Og det er det kun på grund af den relation, de to har, fordi han er vant til at tjene nogle penge af en helt anden kaliber, end det vi kan præstere her, siger HB Køge-direktør, Per Rud, til Ekstra Bladet.

Daniel Agger får de næste to sæsoner selskab af sin tidligere holdkammerat. Foto: HB Køge

Anbefaling fra Gerrard

Klubben har fået anbefalet backen, der ikke har spillet en kamp i halvandet år, af en af Liverpools største legender.

- Vi havde ikke gjort det, hvis ikke både Daniel kendte ham, og Steven Gerrard siger, at 'han er en god dreng. Ham bliver I glade for'. Vi tror selvfølgelig på, at vi får ham i gang igen, og han kommer til at lykkes hos os, men han skal jo vise sig først.

- Det er meget længe siden, at det her startede. Når man henter spillere, sker det ikke henover natten.

Jon Flanagan England

28 år

Højre back

1 A-landskamp (27 minutter mod Ecuador i 2014 i testkamp) 2011-2018 Liverpool (udlejet til Burnley og Bolton)

2018-2020: Rangers

2020-2021: Charleroi

2021-?: HB Køge

Måske 'You'll Never Walk Alone'

Per Rud fortæller, at Flanagan skal bo i Køge.

- Vi har 12 lejligheder i byen, som vi lejer, der vil han typisk få mulighed for at vælge, hvilken han skal bo i. Der er vi ikke nogen storklub. Der vil været et niveau, der er meget basic, og vil han bo i noget andet, er det fint, så finder vi noget til ham.

- Du bliver nok ikke helt konkret, men lønmæssigt, ligger han så nogenlunde som de andre i truppen? Nogle ville måske tænke, hvordan I kan hente ham, selvom han ikke har spillet længe.

- Jeg kunne aldrig finde på at diskutere, hvad folk de tjener. Det er en privat sag, men det er klart, at vi gør jo ikke noget, uden at vi har pengene.

Per Rud og HB Køge har hentet forstærkning med Premier League-fortid. Foto: Per Rasmussen

- Skal I bruge Aggers netværk mere - bliver Luis Suárez den næste, eller hvad kan vi forvente?

- Jeg kan ikke sige noget om det, men det er klart, at vi altid bruger vores netværk. I fortiden har det handlet meget om mit netværk, og jeg er bare super glad for, at vi nu med Lars (Jacobsen, first team coach, red.) og Daniel gør det netværk endnu større. Det er kun godt.

- Der kommer måske en anden interesse fra Liverpool-fans nu?

- Det vil vi sætte stor pris på. Vi skal nok tage os godt af dem, og det kan da også godt være, at vi spiller 'You'll Never Walk Alone', siger Per Rud.

Bagom kuppet: Sådan kaprede HB Køge Agger (+)