På randen af konkurs: - Har siddet i møde i nat

Torsdag er skæbnedag i 1. divisionsklubben FC Roskilde.

Her skal den sjællandske klub have skrabet 3,5 millioner kroner sammen for at kunne sikre eksistensen.

- Vi har siddet i møder hele tiden. Også i nat. Der er forskellige interessenter, men det er fugle på taget i øjeblikket. Så der er ikke noget konkret, fortæller Carsten Salomonsson, der er indsat som ejer, efter han for få uger siden indgik en betinget aftale om at købe Bo Tue Knudsens aktiemajoritet i klubben.

Carsten Salomonsson fortæller til Ekstra Bladet, at der er givet tilsagn fra flere sider, men der er fortsat behov for yderligere penge, hvis klubben skal udbetale løn til spillerne og overleve den økonomiske krise. Han ønsker ikke at sætte navne på, hvem der står klar, men oplyser, at det er interessenter uden for Roskilde - og altså ikke lokale kræfter.

Samtidig har en fan taget initiativ til en indsamling via MobilePay i et desperat forsøg på at hjælpe klubben til redning.

Deadline var oprindeligt mandag klokken 16, men den er skubbet til torsdag, og selvom det for alvor spidser til, så tror han på, at det kan lade sig gøre.

- Der sker en masse. Jeg ville ikke bruge mit liv på det her, hvis jeg ikke var optimistisk. Jeg tror sgu på det her og kæmper til sidste blodsdråbe, siger han og understreger, at der skal være en løsning torsdag.

Lykkes det at skaffe de 3,5 millioner kroner, vil Carsten Salomonsson selv bruge et sted mellem fire og fem millioner kroner på at overtage Bo Tue Knudsens aktier, der udgør 82 procent.

Carsten Salomonsson kæmper for at finde penge til den fortsatte drift af FC Roskilde. Foto: Anders Kamper/SN.DK

Kan ende med pointstraf

Ender FC Roskilde med at blive erklæret konkurs, så åbner det for en række scenarier i landets næstbedste række. Indtil videre skal klubben dog spille videre i 1. division, selvom man opgiver en redning.

Det fortæller Peter Ebbesen, der er turneringschef i Divisionsforeningen.

- Hvis en klub bliver dekreteret konkurs, så sker det juridisk i skifteretten. Det er ikke nok, at de bare erklærer sig selv konkurs, eller at en kreditor gør det. De skal dekreteres konkurs i retten.

- Først når det er sket, kan vi tage en klub ud af turneringen og taberdømme dem. Der skal ske en domsfældelse, før vi kan gøre det, fortæller Peter Ebbesen og understreger, at han udtaler sig i generelle vendinger og ikke konkret om enkelte klubbers situation.

En juridisk konkurs vil betyde, at FC Roskilde trækkes ud af rækken, taberdømmes 0-3 i resten af kampene og bliver tvangsnedrykket to rækker.

Skulle FC Roskilde erklære sig selv konkurs, slipper de dog ikke helt for straf.

- Der er også en mellemting, hvor man erklærer sig selv konkurs. Så taber man seks point, og hvis man så senere får godkendt en redningsplan, så taber man faktisk yderligere tre point. Så der kan godt være en situation, hvor en klub taber ni point og alligevel bliver reddet, fortæller Peter Ebbesen.

Den situation vil potentielt åbne for en farceagtig situation, hvor FC Roskilde kan ende med at stille med et noget amputeret hold.

- Man skal altid stille op. Det er så med bedst mulige hold. Så hvis man står i en situation, hvor alle kontraktspillere siger, at de ikke vil spille, så længe de ikke får løn, så må man fylde op nedefra og spille med dem, man har, siger Peter Ebbesen.

FC Roskilde-træner Christian Lønstrup har nok at tænke på for tiden. Her i selskab med Andreas Bruus, der er udlejet fra Brøndby. Foto: Ritzau Scanpix

Spilleren kan skifte

Manglende hyre til den 1. vil stille spillerne i en helt særlig situation. Hvis en klub ikke kan betale løn til tiden, så er spillerne i princippet fritstillet efter tre dage.

Det skete for Lyngby Boldklubs spillere i februar sidste år, hvor blandt andre Mikkel Rygaard valgte at sige farvel og tak for i stedet at slutte sig til FC Nordsjælland. Kvit og frit.

Det vil 1. divisions topscorer, Emil Nielsen, og resten af holdkammeraterne således også kunne, hvis ikke de økonomiske problemer løses. Også selvom transfervinduet er lukket for længst.

- Hvis man kommer i en situation, hvor ens kontrakt er blevet misligholdt, så har man en særstilling i forhold til transferreglerne. Så selvom vinduet lukkede 31. januar, så vil spillerne frit kunne tegne ny kontrakt med andre klubber, fortæller Peter Ebbesen.

FC Roskilde er i øjeblikket nummer ni i 1. division. Ni point fra playoff om oprykning og fire point over nedrykningsstregen.

Emil Nielsen er topscorer i 1. division og sandsynligvis interessant for andre klubber. Foto: Ritzau Scanpix

