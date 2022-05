Per Frandsen forlænger trænergerningen i Hvidovre et år

Det lykkedes ikke for Hvidovre at rykke op i Superligaen, men mindre kan også gøre det for ledelsen i den sjællandske 1. divisionsklub.

Onsdag kan Hvidovre-formand Lars Cramer-Larsen meddele, at cheftræner Per Frandsen får en aftale, der gælder et år mere.

- Det er rigtig rart, at vi har kunnet forlænge samarbejdet med Per Frandsen, så han også i 2022/23-sæsonen kommer til at stå i spidsen for byens hold, siger Lars Cramer-Larsen til Hvidovre Avis.

I foråret blandede Hvidovre sig overraskende i kampen om oprykning, men pladserne i Superligaen endte med at gå til AC Horsens og Lyngby.

- Det er et fantastisk ægteskab, som begge parter har indgået, siger formanden til lokalavisen og uddyber:

- I den periode, Per har været hos os, har vi hvert år avanceret i ligaen, hvilket er enestående ud fra de meget begrænsede ressourcer, Per og den øvrige stab har til rådighed.

Målsætningen var oprindeligt at komme med i oprykningsspillet, og her gik det bedre end forventet trods forbliven i den næstbedste danske fodboldrække.

Hvidovre mangler at spille en enkelt kamp i denne sæson, når holdet skal en tur til Horsens på søndag. Før den kamp er Hvidovre nummer tre i rækken.

Per Frandsen har været træner i Hvidovre siden sommeren 2017.