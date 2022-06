Peter Løvenkrands stopper øjeblikkeligt i Fremad Amager

Det har været et kaotisk år i Fremad Amager, hvor klubben har balanceret på kanten af et kollaps.

Lønnen udeblev til spillerne og nedrykningen truede i horisonten.

Men klubben blev reddet fra nedrykning og en lokal ejerkreds bag energiselskabet Velkommen A/S reddede klubben fra konkurs i foråret.

Nu kan klubben begynde at se frem mod en ny sæson. Og det kommer til at ske med en ny cheftræner i spidsen for projektet.

Foto: Lars Poulsen

Ekstra Bladet erfarer, at Peter Løvenkrands er færdig som cheftræner i Fremad Amager efter blot én sæson i chefstolen.

42-årige Løvenkrands, der nåede 22 landskampe, kom til Fremad Amager fra et job som cheftræner for Rangers' B-mandskab. Her arbejdede han i nogle år tæt sammen med Liverpool-legenden Steven Gerrard.

Beslutningen om at afbryde samarbejdet ventes snart at blive meldt ud.

Nu blev det kun til én sæson på Amager, selv om det lød som et lykkeligt ægteskab, da aftalen blev indgået sidste sommer.

Her talte parterne om det helt rigtige match, fordi Peter Løvenkrands kom med stor erfaring fra udlandet.

Michael Hemmingsen er topfavorit som ny cheftræner i Fremad Amager. Foto: Ole Frederiksen.

Det er endnu ikke afgjort, hvem der overtager cheftræneransvaret for 1. divisionsklubben, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Michael Hemmingsen topfavorit til at sætte sig i det snart ledige trænersæde.

Michael Hemmingsen er formentlig stadig på lønningslisten, efter han blev fyret som sportschef i OB tilbage i februar i år.

Fremad Amagers direktør, Allan Ravn, er på orlov og derfor ikke at træffe. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra sportschef Jacob Gaxe Gregersen.

Fremad Amager indleder træningen på mandag forud for den nye sæson, hvor holdet på udebane møder Superliga-nedrykkerne fra SønderjyskE 22. juli.

