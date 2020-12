Politianmelder vagt: Han skubbede mig flere gange

Vendsyssel FF fik søndag en sjælden sejr i denne sæson, da de slog Silkeborg med 2-1 på hjemmebane i 1. division.

Efterfølgende er det dog noget helt andet, der har fyldt blandt flere af klubbens fans.

Vagter på stadion tog efter kampen en fan til side, som havde antændt pyroteknik under opgøret.

Herefter blev Vendsyssel-fanen Kasper Rasmussen - ifølge ham selv - skubbet flere gange af en vagt. Han har nu besluttet at politianmelde episoden.

- Når man bliver behandlet på den måde uden at gøre nogle fortræd og bare har set 20 minutter af en kamp, så er man nødt til at tænke på sig selv, og hvis det var sket hvilket som helst andet sted i byen, så havde man ikke tøvet et sekund med at anmelde det til politiet. Nu er det, fordi der er følelser indblandet i denne her klub, at man har ventet med det, siger Kasper Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Men nu er jeg nødt til at melde det til politiet, fordi når klubben ikke vil tage affære og gøre noget ved det, så er man nødt til at gå en anden vej.

Han fortæller, at han ikke vil komme på klubbens stadion igen. Privatfoto

- Skubber mig hårdt

Han forklarer, hvordan han oplevede episoden søndag efter kampen.

- Jeg oplever ikke, at det er snak om pyrosituation, hvor der har været antændt pyroteknik, fordi jeg kommer først med 20 minutter tilbage. Efter kampen, da vi har vundet, fejrer vi spillerne, som vi ofte gør. Da vi går ud fra stadion, vil de så have fat i ham, der har antændt pyroteknik, siger Kasper Ramussen.

- Han går bagerst i gruppen, og jeg går 2-3 personer foran ham. Da de tager fat i ham, bliver der en lille smule tumult. De omtaler det som, at der ikke var noget problem overhovedet, men der bliver en lille smule tumult. Jeg vender mig om for at se, hvad der sker.

- Da jeg så vender mig om og kigger på, hvad der sker, så kommer den pågældende vagt og skubber mig hårdt ind i et metalhegn.

- Det bliver jeg helt paf over. Man kan se på videoovervågningen, at jeg står lige så fint op ad hegnet med hænderne i lommen og tænker 'hvad fanden skete der'. Efterfølgende kommer han hen til mig igen og siger, 'nu forlader du stadion', og skubber mig ind i hegnet igen.

- Der siger jeg til ham, at 'det er meget muligt, men du skal ikke skubbe til mig'. Det vælger han at være ret ligeglad med, så jeg får en tur mere og bliver ellers så bare sendt på røv og albuer ud af indgangen.

Kasper Rasmussen har været til møde med klubben, hvor de har set episoden på video. Klubben har ikke ønsket at udlevere videoen til Ekstra Bladet.

Vil ikke komme på stadion igen

Vendsyssel-fanen forklarer videre, hvordan han oplevede den resterende del af episoden.

- Han tager fat i mig med begge hænder for at skubbe mig ind i hegnet. Da han gør det, løsner han den ene hånd. Den slipper og ryger så op i ansigtet på mig. I den forstand går han ikke direkte hen og slår i ansigtet, men i hans bevægelse, hvor han vil skubbe mig, slipper han med den ene hånd og fører den op i ansigtet på mig.

- Gør du også noget imod vagten?

- Jeg stikker en pegefinger ud mod ham, hvor jeg så forklarer ham, at han ikke skal skubbe til mig, og så tildeler jeg selvfølgelig også ham et skub for at skubbe ham væk fra mig. Men ellers ikke.

- Det, der er i alt det her, er, at klubben er ikke kommet med nogen sanktioner mod mig. De kommer ikke ud og siger, at jeg skal have karantæne for alt det her, der er sket. Det synes jeg i bund og grund viser min uskyld så smukt.

- Jeg er glad for, at der trods alt ikke skete mere, fordi jeg havde min søn på fem år med på stadion, så der er også grænser for, hvad de skal opleve, siger Vendsyssel-fanen, som ikke vil komme på stadionet igen.

- Jeg har lovet mig selv, at de ikke kommer til at se mig deroppe mere. Det tør jeg simpelthen ikke at byde mig selv og min familie.

Kasper Rasmussen er efter kampen på skadestuen, hvor det bliver vurderet, at han har fået 'piskesmældslignende symptomer'.

- Jeg går så med kvalme og har hovedpine og har ikke kunne komme på arbejde de sidste par dage, fordi jeg har været så medtaget af smerter.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Vendsyssel og forholdt klubben Kasper Rasmussens beskrivelse. Klubben siger, at de ikke har yderligere kommentarer ud over det, som de har skrevet i et opslag på Facebook. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra vagten. I Facebook-opslaget skriver klubben blandt andet: 'Kontrollørerne tog opstilling ved udgangen ved kampens afslutning, og da pågældende (fanen med pyroteknik, red.) gik gennem afsnittet blev han kontaktet. Den pågældende fulgte med stille, roligt og frivilligt. Derefter opstod der blandt de tilskuere, som pågældende var i følge med, uro og utilfredshed med kontrollørernes arbejde.' 'Den pågældende tilbageholdt person blev ført ind i et aflukket rum, mens kontrollørerne forsøgte at få de øvrige tilskuere, som den pågældende var ifølge med, ud af stadion. Tilskuerne skulle ud af et bestemt område, hvormed tilskuerne og kontrollørerne kunne være adskilt.' 'Dette var tilskuerne ikke umiddelbart til sinds at efterkomme, idet de blandt andet forsøgte at hindre kontrollørerne i at lukke lågen i indhegningen. Herunder blev 1-2 af tilskuerne skubbet væk for at få dem til at slippe deres greb i døren, hvilket så også skete. 'Vendsyssel FF har haft en dialog med personen, der benævner sig om forurettet, men det er desværre ikke lykkedes at få en fælles opfattelse af det passerede.'

