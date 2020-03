Politiet bekræfter: Sag mod Roskilde-spillere droppes

Onsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at politiet havde besluttet ikke at gå videre matchfixing-sagen mod spillere fra FC Roskilde, og nu bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi, at der ikke er grundlag for at rejse tiltale i sagen.

Det fortæller specialanklager Anja Lund Liin i en pressemeddelese.

Politiet dropper matchfixing-sag

- Det er min opfattelse, at der i denne sag er lavet et meget omfattende og grundigt stykke politiarbejde, og jeg er særdeles tilfreds med, at det er lykkedes at få belyst sagen. Efterforskningen har imidlertid ikke givet grundlag for sigtelser, hvorfor efterforskningen indstilles, udtaler Anja Lund Liin.

Ifølge politiets pressemeddelelse har man efterforsket sagen siden maj sidste år, hvor adskillige spillere og andre personer med tilknytning til klubben er blevet afhørt.

Flere personer har fået gennemgået økonomiske forhold, mens Midt- og Vestsjællands Politi også har været i dialog med spiludbydere og på den måde efterforsket konkrete spil på FC Roskildes kampe.

'Ingen af disse efterforskningsskridt har imidlertid kunne bekræfte mistanken om langvarig, organiseret og systematisk matchfixing, hvorfor anklagemyndigheden har besluttet at indstille efterforskningen', lyder det desuden fra politiet.

Sagen tog sin begyndelse 14. maj, da Christian Lønstrup på et spillermøde beskyldte flere spillere for at være involveret i matchfixing i forbindelse med klubbens kamp mod Lyngby dagen forinden. Her smed FC Roskilde en føring på 1-0 og endte med at tabe 1-2.

Spillerne fra FC Roskilde var chokerede oven på anklagerne om matchfixing fra Christian Lønstrup. Her er de samlet med den daværende træner Peter Foldgast, der trådte til i sæsonens sidste par kampe i sidste sæson. Foto: Lars Poulsen.

