Politiet undersøger fodboldspilleres bankkonti i Roskilde-sag

Flere fodboldspillere efterforskes for matchfixing af politiet, der har fået adgang til spillernes bankoplysninger. De har alle spillet i FC Roskilde.

Det skriver B.T., der har fået aktindsigt i dokumenter fra Retten i Roskilde.

Med tre kendelser har retten pålagt banker at udlevere kontooplysninger til politiet.

To af personerne beskrives i retsdokumenterne som fodboldspillere, mistænkt for at være involveret i matchfixing.

Den tredje person, der også har været tilknyttet FC Roskildes spillertrup, menes at have samarbejdet med en fjerde person, der var "bindeled mellem de ultimative bagmænd og spillerne", står der.

Mistanken om aftalt spil kom frem i maj, da daværende træner Christian Lønstrup fortalte sin spillertrup, at han havde fået informationer om aftalt spil.

Senere gik Danmarks Idrætsforbund og politiet ind i sagen.

Fire spillere tilbage

Onsdag kunne B.T. afdække, at to internationale bettingfirmaer har oplevet mistænkelige spil på FC Roskilde. Det tyske firma Tipico udbetalte over en kvart million kroner på baggrund af væddemål indgået i fem spilkiosker i Sydtyskland.

FC Roskildes ejer, Carsten Salomonsson, har ingen kommentarer til de nye oplysninger.

- Der kører en sag, og når den er afsluttet, hører vi fra politiet, siger Salomonsson til B.T. Han understreger, at alle på nær fire spillere er blevet skiftet ud i truppen.

De mistænktes personers navne er blevet anonymiseret i retsdokumenterne, før B.T. fik dem udleveret. Det fremgår derfor ikke, om spillerne stadig er i klubben.

Efterforskningen er stadig i gang, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi har afhørt og afhører fortsat centrale personer i relation til sagen, siger Martin Eise Eriksen, politikommissær og leder af Afdeling for Økonomisk Kriminalitet hos Midt- og Vestsjællands Politi, til B.T.

Ingen personer er på nuværende tidspunkt sigtet i sagen.

