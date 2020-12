Præsenterer blodrøde tal

Av, av, av.

FC Helsingør har sendt sine tal ud til aktionærer for et halvanden år langt regnskabsår - januar 2019 og til juni 2020 - og de tal har Helsingør Dagblad fået fat på. Her præsenterer klubben et underskud på hele 17,5 millioner kroner, skriver den danske avis.

Det er blodrøde tal for FC Helsingør, der i sommeren 2019 rykkede ned i 2. division og i sommer rykkede tilbage i 1. division, og ifølge de nye amerikanske ejere er regnskabet blandt andet så ringe, fordi der skulle ryddes op.

- Vi overtog en klub, der bogstaveligt talt var timer fra bankerot. Med de penge, der kom fra de amerikanske investorer, holdt vi skibet flydende, og siden har vi været i gang med et omfattende oprydningsarbejde med en masse uforudsete udgifter, som vi arvede fra den tidligere ledelse. Økonomiske aftaler om både det nye og det gamle stadion, samt håndtryksaftaler, vi ikke kendte noget til, hvor folk pludselig kom og bad om penge. Der har været et ton af den slags ting, og sammenholdt med en nedrykning og en pandemi, er det ikke overraskende, at vi står med et stort minus i regnskabet, siger direktør Jim Kirks til Helsingør Dagblad.

Klubben var i 2017/2018 i Superligaen, men rykkede ud, herefter blev det altså til endnu en nedrykning, inden man fik medvind igen og rykkede tilbage i 1. division.

Den tidligere formand Finn Moesholm afviser dog, at den tidligere ledelse har noget at gøre med, at underskuddet er så stort, som det er. Det gør han i en anden artikel i Helsingør Dagblad.

FC Helsingør ligger aktuelt på en sjetteplads i 1. division.

