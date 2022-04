Pressede spillere inden kamp: - En speciel situation

Kampen mellem Jammerbugt FC og Esbjerg fB i 1. division skal som planlagt spilles klokken 14 søndag, selv om der endnu ikke er fuld klarhed over den nordjyske fodboldklubs økonomiske situation.

Det siger spillende assistenttræner Sead Gavranovic, som ikke er klar over, om de sidste spillere i truppen har fået den løn, der senest skulle udbetales lørdag.

- Jeg har ikke så meget information om det. Hvis de ikke fik løn i går, var de i deres ret til ophæve kontrakten her til morgen. Det er det, jeg ved.

- Om der er nogen, der har gjort brug af den mulighed eller har tænkt sig at gøre det, ved jeg faktisk ikke. Det bliver vi nok klogere på i dag. Men hvis nogen har tænkt sig at gøre brug af det, bliver det ikke før efter kampen. Det håber jeg ikke i hvert fald, siger han søndag formiddag.

Tidligere på ugen kom det frem, at adskillige spillere manglede at få løn for den forgangne måned, ligesom lokale erhvervsdrivende mente, at de havde penge til gode.

Klubejer Klaus-Dieter Müller lovede spillerne, at lønnen var på vej, og Spillerforeningen sendte et påkrav om udbetaling senest lørdag.

Men heller ikke Spillerforeningen kan søndag oplyse noget nyt om status i klubben.

Det vides ikke, hvad der sker med Jammerbugt FC, men Gavranovic krydser fingre for, at klubben klarer skærene.

- Vi håber selvfølgelig ikke, at klubben går konkurs, men at han (klubejeren, red.) finder de penge, han skal, så vi kan køre videre og fokusere på fodbold. Men lige nu er det meget uvist, forklarer han.

De interne kommunikationskanaler spillerne imellem er ikke blevet brugt til at drøfte økonomien, påpeger han. Fokus er på søndagens kamp, selv om han erkender, at det er en udfordring.

- Det skal vi jo holde fokus på, for hvis vi ikke spiller en god kamp, og klubben alligevel redder sig, ville det også være træls at have smidt det hele på gulvet.

- Det er selvfølgelig meget specielt. Det har været en noget anden optakt, end det plejer at være i forhold til mængden af træning, og hvad fokus har været. Der har været medier og kamerahold ude.

- Det har været en anderledes optakt, men vi prøver at få det bedste ud af det, siger han.

Søndagens opgør mod vestjyderne kan blive afgørende for Jammerbugts skæbne i landets næstbedste række.

Før opgøret ligger Jammerbugt sidst i ligaen med 16 point. Der er fem point op til Esbjerg på den rigtige side af nedrykningsstregen.

