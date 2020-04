Retten sagde nej

VIBORG (Ekstra Bladet): Den falske fodboldspiller Bernio Enzo Verhagen skal fortsat sidde varetægtsfængslet.

Retten i Viborg fulgte anklagerens krav om, at han skal forblive bag tremmer frem til afslutningen på straffesagen.

Modsat tidligere valgte forsvarer Lars Thousig ikke for tredje gang at kære til landsretten.

Det er både frygten for, at den hollandske fodboldeventyrer vil stikke af, men også en begrundet frygt for, at han vil forsøge at påvirke vidner.

Når der efter alt at dømme afsiges dom 24. juni, vil Bernio Verhagen have været varetægtsfængslet i syv måneder for blandt andet røveri, trusler og vold.

Sagen udsættes til juni, hvor man vil forsøge at arrangere en lukket videoafhøring af ekskæresten, som på grund af coronaen ikke kan komme til Danmark og vidne om blandt andet voldtægtsanklagen.

Forsvarer Lars Thousigs forsøgte ellers at få sin klient på fri fod, fordi hans klient efter forsvarerens mening har siddet længe nok bag tremmer.

Da der er en påstand om udvisning, er der praksis for, at en eventuel dom halveres, så med fem måneders varetægtsfængsling har Bernio Verhagen siddet mere end de fire måneder, som forsvareren har regnet sig frem, kan blive straffen for ulovlig tvang, trusler, vidnetrusler og simpelt røveri.

Den påstand afviste domsmandsretten, og Bernie Verhagen valgte efter et samråd med forsvareren ikke at kære.

Inden domsmandsretten trak sig tilbage for at forhandle fristforlængelsen, bad Bernie Verhagen om lov til at kontakte familien blandt andet om at få 'afsluttet' meddelelsen om sønnens død, som ifølge den sigtede var årsagen til, at han var flygtet fra politiet i et forsøg på at få bekræftet den triste besked.

Efter dagens retsmøde gav anklageren Bernie Verhagen lov til at ringe til sin mor med besked om ikke at omtale sagen.

Se også: Uventet drejning i sag mod falsk fodboldspiller

Se også: Falsk fodboldspiller forklarer: Trekantsdrama med vold, sex, løgn og jalousi

Se også: Falsk fodboldspiller for retten: Anklagemyndighed kræver fængsel og udvisning