Røde lamper: Helt ekstraordinært i dansk fodbold

For første gang siden åbningen af Jysk Park bliver alle de forskelligt farvede sæder besat, for der meldes udsolgt til den umådeligt vigtige dyst mod Viborg.

De to hold kæmper om førstepladsen i 1. division, som giver en direkte billet til Superligaen.

Silkeborg har førertrøjen lige nu med 54 point, mens de grønblusede naboer følger lige efter med 53 af slagsen.

Hjemmeholdet tog turen ned fra den bedste række sidste sæson, men de kæmper for at komme tilbage i det fine selskab, og med et fyldt stadion er der lagt op til en stor fest, hvis det lykkes at sætte rivalerne af.

Stadionrekorden på 9411 kan i hvert fald blive udfordret.

- Vi er godt klar over, at det var en kamp, som ville sætte sæsonrekord. Men udsolgt havde vi slet ikke turdet drømme om. Vi er superglade for, at silkeborgenserne bakker os op så massivt, som tilfældet er. Nu handler det om at få en fest tirsdag aften - og ikke mindst tre uhyre vigtige point til SIF, fortæller Silkeborgs administrerende direktør, Kent Madsen, til klubbens hjemmeside.

Udsolgt til #SlagetomSuperligaen. For første gang siden åbningskampen på JYSK park kan @SilkeborgIF melde udsolgt på JYSK park. Alle billetter til opgøret mellem @SilkeborgIF og @viborgff tirsdag aften er solgt. #sifvff #nordicbetliga #SlagetomSuperligaen pic.twitter.com/nfdzcfTLpa — Silkeborg IF (@SilkeborgIF) May 13, 2019

Bitter fejl kostede ønskespilleren

Sådan har Klopp forvandlet Liverpool

Tidligt gjorde klubben det til en mission at nå 6.000, men det antal er for længst overskredet. Der er kun et par ledige billetter til udebaneafsnittet, meddeler Silkeborg.

– Personligt var jeg i tvivl om målsætningen. 6.000 lød af meget. Men de silkeborgensiske fodboldfans har gjort tvivlen til skamme. Godt gået, Silkeborg, siger Kent Madsen.

Kapaciteten lyder på 10.000 så det er ikke muligt at nå rekorden i 1. division.

Superstats har en opgørelse over de mest sete kampe siden 2000/2001-sæsonen, og her fremgår det, at AGF's sæsonafslutning i 2007 blev set af intet mindre end 17.407. De kunne så se HIK vinde 3-1 og redde livet i næstbedste række. AGF var dog sikret oprykning inden.

Siden 2000/2001-sæsonen har kun seks 1. divisionskampe trukket flere på stadion, end der kommer til Silkeborg-Viborg tirsdag aften.

Se også: City kan blive kylet ud af Champions League

Se også: Brøndby dropper Hjulmand