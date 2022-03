Rødt kort for stempling i hovedet

Der var masser af drama, da Hobro fredag aften tog imod HB Køge i 1. division.

Primært i anden halvleg, hvor bolden knap nok var givet op, før situationen spidsede til.

Hjemmeholdets Mathias Nygaard førte til en høj bold benet igennem, mens gæsternes Lasse Petry forsøgte at heade den væk.

Det betød, at HB Køge-slideren blev stemplet direkte i hovedet af Hobro-spilleren og væltede om på grønsværen.

Nygaard selv var da også klar over, at den var gal, og han skyndte sig at tilse Petry i græsset og forklare ham, at der var tale om et hændeligt uheld.

Uheld eller ej, dommer Mikkel Redder tøvede ikke et nanosekund, men hev resolut det røde kort op af baglommen.

Dermed måtte Hobro klare sig gennem hele anden halvleg en mand i undertal, mens Lasse Petry måtte lade sig skifte ud.

Alligevel formåede Hobro at skrabe alle tre point til sig. For det, der ellers længe lignede en pointdeling blev afgjort i tre minutters overtid.

Her stod Oliver Klitten fri midt i feltet efter et hjørnespark, og han headede bolden i mål til 1-0.

Et meget vigtigt resultat for Hobro, der inden kampen lå sidst i 1. division, mens HB Køge uden point fortsat ikke er spillet afgørende fri af nedrykningsspillet.