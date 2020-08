Schweizisk selskab køber dansk klub

1.-divisionsklubben Vendsyssel FF er kommet på udenlandske hænder.

Aktiemajoriteten i fodboldklubben fra Hjørring er således opkøbt af Core Sports Capital (CSC), der laver investeringer i fodboldbranchen og har hovedkvarter i den schweiziske by Zug syd for Zürich.

Det oplyser Vendsyssel FF i en pressemeddelelse.

Vendsyssel bliver den tredje klub i CSC-porteføljen. CSC ejer Clermont Foot 63 fra Frankrigs næstbedste række og SC Austria Lustenau fra den næstbedste østrigske række.

Selskabet satser på at opkøbe endnu en fodboldklub i de kommende måneder.

Den nye ejers ambition er at få Vendsyssel i top-10 i dansk fodbold - hvilket oversat til tabelsprog vil sige, at vendelboerne skal være en fast del af Superligaen.

Det skal ske samtidig med, at klubben vil investere endnu mere i talentudvikling.

I købsaftalen er der indført en række punkter, der skal sikre, 'at Vendsyssel fortsat drives ud fra de eksisterende værdier og med fokus på talentudvikling i Nordjylland.'

Der kan dog også komme udenlandske talenter til Hjørring. CSC har således samarbejdsaftaler med et akademi i Den Demokratiske Republik Congo og et akademi i Algeriet.

Forud for den kommende sæson i landets næstbedste række har Vendsyssel skiftet ud på trænerposten. EM-vinderen Johnny Mølby er erstattet med den tidligere AaB-assistenttræner Lasse Stensgaard.

Som følge af forhandlingerne om et opkøb af klubben var CSC med i rekrutteringsprocessen, da Vendsyssel skulle finde en ny cheftræner.

CSC er ejet af Ahmet Schaefer, der tidligere har været personlig assistent for den skandaleramte ekspræsident i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Sepp Blatter. Det var han i perioden marts 2008 til september 2011.

Schaefer overtager posten som bestyrelsesformand i Vendsyssel FF. Tidligere formand Jacob Andersen bliver i stedet næstformand.

I den øvrige CSC-ledelse finder man blandt andre Jerome Champagne, der stillede op til præsidentvalget, da Blatters afløser i Fifa skulle findes i 2016.

Vendsyssel FF bliver den ottende topklub i Danmark med en udenlandsk ejer. De øvrige syv er FC Midtjylland, FC Nordsjælland, Vejle Boldklub, HB Køge, Fremad Amager, Næstved Boldklub og FC Helsingør.

Kiggede på fem andre danske klubber

Fodboldinvestoren Ahmet Schaefer, der ejer Core Sports Capital (CSC), har længe luret på at få en dansk klub ind i CSC-folden.

Det fik han tirsdag, da CSC overtog aktiemajoriteten i 1.-divisionsklubben Vendsyssel FF.

Ahmet Schaefer havde dog også kig på fem andre danske klubber, før han besluttede sig for at investere i den nordjyske klub. Det siger han til Ritzau.

- Vi har kigget på det danske marked i lang tid. Som schweizer ser jeg mange ligheder mellem Danmark og Schweiz: Vi er hårdtarbejdende, ydmyge og pragmatiske.

- Vi har nøje undersøgt seks klubber i Danmark, herunder Vendsyssel. Fire af klubberne er fra 1. division, og to af dem er fra Superligaen.

- Ejerskabet og infrastrukturen i Vendsyssel var på et højere niveau, end det vi så i de andre danske klubber. Samtidig matcher vores strategi og ambitioner med klubbens. Derfor valgte vi Vendsyssel, siger han.

Det er før set, at fodboldinvestorer køber klubber for at vende op og ned på dem i håb om at kunne score medaljer, spille Champions League og sælge spillere for millionvis af kroner.

Så store er armbevægelserne ikke i Nordjylland.

Vendsyssels nye ejer vil gerne etablere klubben i Superligaen, men han kommer ikke til at kaste om sig med millioner for at få det til at ske over natten.

- Vi er her ikke for at foretage en revolution, så man skal ikke forvente en skør fodboldinvestor, der forsøger at få rykket klubben op med det samme.

- Vi skal fortsætte med at udvikle klubben i det rigtige tempo, som det også er sket i det seneste år. Derfor er det også centralt for os, at den tidligere ledelse forbliver en del af klubben, siger Ahmet Schaefer.

Schweizeren, der er tidligere personlig assistent for Fifa-ekspræsident Sepp Blatter, ser ikke Hjørring-klubbens opland som nogen hindring for at indfri ambitionerne.

- Der er 28-29.000 indbyggere i Hjørring, og befolkningsgrundlaget og mulighederne er ikke de samme som i København, men det giver omvendt også de unge spillere mulighed for at holde fuldt fokus.

- De fleste af vores spillere bor i Aalborg, der er en storby i nærheden, og det gør os også attraktive, siger Ahmet Schaefer.

AaB er kendt for at støvsuge Nordjylland for talenter, men den nye Vendsyssel-ejer mener, at man med en direkte linje til Clermont Foot 63 i Frankrigs næstbedste række og Austria Lustenau i Østrigs næstbedste række kan være med til at rokke lidt ved magtbalancen i nordjysk talentudvikling.

- Indtil nu vil en meget talentfuld spiller fra Hjørring altid tage til AaB, men med den her kluballiance vil spilleren eller hans forældre nok overveje, om Vendsyssel ikke er det rigtige.

- Med vores alliance har spilleren også en mulighed for at komme til Frankrig og Østrig, og det er attraktivt, siger klubejeren.

Der kan også komme førsteholdsspillere fra en af de to andre klubber til Hjørring.

- Vi kan tilbyde vores klubber nogle muligheder, som de ikke vil kunne få, hvis de hver især stod alene. Vi har haft tre unge spillere udlejet fra Clermont til Lustenau. En af dem er anfører på et belgisk ungdomslandshold, og en anden er udviklet hos Bordeaux og har været på de franske ungdomshold.

- Dem ville Lustenau alene aldrig kunne lokke til eller have haft råd til, for det er spillere, som får 10-15.000 euro om måneden. Men i vores alliance kan det lade sig gøre, og det giver øgede sportslige muligheder for alle, siger han.

Han slår fast, at der internt i CSC-porteføljen ikke er en urokkelig rangering af de tre klubber.

Rykker Vendsyssel eksempelvis op i Superligaen, vil det potentielt bringe dem foran Clermont, der lige nu ellers har hjemme i en sportsligt og kommercielt mere attraktiv række.